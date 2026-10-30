機場落車行李箱突滑出馬路　男子驚險衝出救回　網民笑：走先Bye

行李箱還是最好放身前看緊，避免突然滑走！近日網上流傳1段既爆笑又危險的行車記錄儀（車cam）影片，有男子於香港國際機場落客區下車，一時未有捉緊行李箱，行李箱竟從行人路飛快滑出馬路，幸男子及時衝出救回，未有造成交通意外。



網民紛紛代入行李箱視角笑言，「迫我飛？我就死畀你睇（衝出馬路）！」、「個篋話：香港咁好點解要走？」、「送機送到你來呢度啦！走先Bye！」、「走先啦係咁先啦，下次再玩呀」、「唔想過輸送帶、唔想俾人掉嚟掉去」。



影片見到，事發於10月28日清晨近7時，有男子於香港國際機場落客區下車，當時他左手抱着背包，右手提着行李箱上行人路。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」分享該段影片，代入行李箱笑說「我唔想飛吖，要飛你自己飛啦」。

行李箱突滑出馬路 男子驚險衝出救回

影片見到，事發於10月28日清晨近7時，有男子於香港國際機場落客區下車，當時他左手抱着背包，右手提着行李箱上行人路，他先將行李箱放在柱旁，接着揹背包。

惟該處路面疑傾斜不平，在男子雙手未有捉緊行李箱之際，行李箱突飛快滑走至馬路中間，幸未有撞上駛經的車輛。男子揹好背包後才驚覺不妙，立即轉身衝出馬路，成功救回行李箱，過程十分驚險。

男子於香港國際機場落客區下車，當時他左手抱着背包，右手提着行李箱上行人路。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子先將行李箱放在柱旁，接着揹背包。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子先將行李箱放在柱旁，接着揹背包。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子未為意行李箱正慢慢滑走。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民無奈男子未看緊行李箱 幸身手敏捷

「揹個背囊揹咗5秒再望下個天花，以為自己拍緊韓劇」



「都算你身手敏捷」



「好X危險，好彩暫時沒車！」



「撞到架Benz（平治）就……」



行李箱飛快滑到馬路。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子揹好背包後意識情況，立即轉身衝出馬路。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民錯重點讚行李箱滑輪：幾滑幾順

「話畀你聽個轆幾滑幾順」



「個轆仔好順滑，乜嘢牌子」



男子成功救回行李箱，過程十分驚險。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子成功救回行李箱，過程十分驚險。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子成功救回行李箱，過程十分驚險。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民笑將行李箱比作汽車

「唔拉手掣」



「無論軚尺、避震、加速力都好好，唯獨小路出大路觀察力唔夠」



（facebook群組「車cam L（香港群組）」）