機場落車行李箱突滑出馬路 男子驚險衝出救回 網民笑：走先Bye
撰文：程譽恩
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行李箱還是最好放身前看緊，避免突然滑走！近日網上流傳1段既爆笑又危險的行車記錄儀（車cam）影片，有男子於香港國際機場落客區下車，一時未有捉緊行李箱，行李箱竟從行人路飛快滑出馬路，幸男子及時衝出救回，未有造成交通意外。
網民紛紛代入行李箱視角笑言，「迫我飛？我就死畀你睇（衝出馬路）！」、「個篋話：香港咁好點解要走？」、「送機送到你來呢度啦！走先Bye！」、「走先啦係咁先啦，下次再玩呀」、「唔想過輸送帶、唔想俾人掉嚟掉去」。
有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」分享該段影片，代入行李箱笑說「我唔想飛吖，要飛你自己飛啦」。
行李箱突滑出馬路 男子驚險衝出救回
影片見到，事發於10月28日清晨近7時，有男子於香港國際機場落客區下車，當時他左手抱着背包，右手提着行李箱上行人路，他先將行李箱放在柱旁，接着揹背包。
惟該處路面疑傾斜不平，在男子雙手未有捉緊行李箱之際，行李箱突飛快滑走至馬路中間，幸未有撞上駛經的車輛。男子揹好背包後才驚覺不妙，立即轉身衝出馬路，成功救回行李箱，過程十分驚險。
網民無奈男子未看緊行李箱 幸身手敏捷
「揹個背囊揹咗5秒再望下個天花，以為自己拍緊韓劇」
「都算你身手敏捷」
「好X危險，好彩暫時沒車！」
「撞到架Benz（平治）就……」
網民錯重點讚行李箱滑輪：幾滑幾順
「話畀你聽個轆幾滑幾順」
「個轆仔好順滑，乜嘢牌子」
有網民笑將行李箱比作汽車
「唔拉手掣」
「無論軚尺、避震、加速力都好好，唯獨小路出大路觀察力唔夠」