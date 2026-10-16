港鐵大型行李｜男子攜座地式沙包上車　職員截停　網民：點入到閘

港鐵向來對乘客攜帶的行李大小設有限制，但不時有人違規帶大型物品上車！有網民在社交平台貼相，顯示有男子攜帶大型拳擊沙包搭乘屯馬綫列車，其間引來職員上車截停。有網民批評男子行為離譜，「自己咁樣搭地鐵又辛苦，都唔知為咩」、「咁重陣間瞓低壓到人，賠得貴過call車」，另有人質疑為何能夠入閘，「究竟點解會入到閘」、「而家先嚟阻止有乜用呀？幾大都到站先落車啦」。



《香港01》已就事件向港鐵公司查詢，正等候回覆



港男攜大型沙包搭港鐵 職員上車了解

該男網民在facebook帳號上傳1張照片，配以標題「地鐵MMA」。相中可見，事發於港鐵屯馬綫一列開往屯門方向的列車，1名揹背囊的男子攜帶印有「BOXING」字樣、大型座地式拳擊沙包進入車廂。當時車內有不少乘客，引來部份人側目，有1名港鐵男職員上車了解事件，目測沙包比涉事男乘客和職員還要高，明顯已經碰到上方的吊環扶手。

嘩！（沙包）高過人喎！ 網民意見

港鐵屯馬綫1名揹背囊男子，攜帶大型座地式沙包進入車廂。（「fb＠Gary Hollow」圖片）

網民斥男子行為離譜 建議港鐵即時罰款

許多網民紛紛批評男子行為，又揶揄「與其打交，不如打沙包」、「地鐵上練拳」、「好快有人成個擂台搬上地鐵」、「防地鐵MMA神器」。

咁大件嘢，自動自覺call貨Van啦，俾多1、2嚿水又不用上落地鐵！ 網民意見

黐線，咁重陣間瞓低壓到人，賠得貴過call車 網民意見

網民質疑為何能夠入閘

另有不少留言質疑為何能夠入閘，「好想睇佢入閘嗰一下」、「究竟點解會入到閘」、「俾佢落到月台已經係失職啦」、「而家先嚟阻止有乜用呀？幾大都到站先落車啦」、「咁大件都順利入閘上埋車，你家下話唔得？你要佢落車，佢都要到站先會出」。

個重點係佢點樣可以入到閘，而係無職員知道和阻止，人哋上埋車你先嚟捉，整個過程咁多時間，係咪你哋職員疏忽呢 網民意見

港鐵對乘客攜帶行李尺寸有限制，乘客違例最高可被罰款2,000元。（示意圖／資料圖片）

港鐵：乘客攜帶大型行李須獲許可證

根據港鐵《香港鐵路附例》的運載行李條件，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客只可攜帶1件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。港鐵對乘客攜帶行李尺寸有限制，若乘客違反《香港鐵路附例》，最高處罰為罰款2,000港元。

惟持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下，攜帶1件長闊高相加的尺寸總和不超過235厘米、而任何一邊長度不超過145厘米的樂器或體育用品。然而，該座地沙包目測高度超過1.8米並觸及車廂頂部扶手，明顯遠超許可證145厘米之單邊上限，因此無論事主是否持證均屬違規。



（facebook＠Gary Hollow）