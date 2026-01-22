網傳宏福苑七旬翁被恐嚇　撐原址重建同姓聯署發起人疑被抺黑報警

【大埔宏福苑大火／奪命火警／五級火】大埔宏福苑五級大火釀成168人死亡，慘劇發生逾1個半月，各界關心永久安置災民的方案。有網民在社交平台threads發文聲稱，其72歲阿公「間屋已經燒晒，𠵱家暫時喺我屋企住」，經樓主協助，阿公加入災民WhatsApp群組，並學懂語音輸入，但平日甚少在群組出聲。直至近日災民在群組商討原址重建方案，阿公慨嘆「自己年紀大，唔知仲要等幾多年，想快啲賠返間居屋就算」。



樓主稱阿公事後收到多個恐嚇訊息，更指對方「應該姓戴」，帖文更附上手機截圖，顯示了2個電話號碼的最後4位數字，而其中1個號碼與收集有意原址重建意向的聯署人之一的「戴先生」手機號碼相同。



戴先生其後獲悉該帖文，否認有傳過恐嚇訊息，懷疑被人蓄意抺黑，故昨日（1月22日）已到警署備案。據了解，警方至今仍未收到網上帖文提及的「阿公」長者報案，至於「姓戴」災民，已於昨日傍晚6時到大埔警署報案室報案作出澄清，他未曾發送上述訊息，案列雜項。



本身是宏福苑災民的戴先生，是收集有意原址重建意向的聯署人之一，對於網傳有年邁災民不想等原址重建而被恐嚇，收到訊息的電話號碼最後4個數字與其手機號碼相同，他懷疑被抺黑，已到警署備案。（羅日昇攝）

網民稱72歲阿公收恐嚇私訊

在threads發出帖文的帳號，資料顯示於本月才建立，樓主稱「開個新帳號講呢單嘢，因為我自己都有啲驚」，但對阿公被連環恐嚇一事看不過眼，所以代發聲。

樓主稱阿公表達出意見後，豈料「轉個頭就有個群組入面嘅人私訊阿公」，進行連環恐嚇，提及「你收聲啦！唔好再喺個群組入面亂講嘢」，繼而再有陌生電話號碼私訊阿公，「燒你唔死，你好彩喳（咋）」、「我知你住邊㗎，出街睇路呀」、「你試下再講反對，我一定嚟搞X你」等，甚至多次試圖進行語音通話，但阿公沒有接聽，並且指當中有人「應該姓戴」。樓主更附上手機截圖，當中有兩個電話號顯示出最後4個號碼。

網民籲報警 警方未收報案

樓主慨嘆阿公「只係1個老人家，已經失去捱咗成世人先買到嘅屋企，𠵱家連表達下自己意見都唔得？」，疑惑是否應該報警求助。大量網民留言指「呢個好明顯係恐嚇啦，點解唔報警？」。據了解，警方至今仍未收到網上帖文提及的「阿公」長者報案。《香港01》記者昨今亦兩度透過Threads向樓主發短訊查詢，暫未獲回覆。

樓主指其阿公在宏福苑群組慨嘆「想快啲賠返間居屋就算」，豈料隨即收到私訊，對方斥「你收聲啦！唔好再喺個群組入面亂講嘢」。（threads@pantonewong圖片）

宏福苑大火│姓戴災民疑遭抹黑報警

不過亦有人質疑事件的可信性，認為不宜「跟車太貼」。文中提到「姓戴」的宏福苑災民，與收集有意原址重建意向的聯署人之一同姓。聯署人戴先生昨日傍晚6時到大埔警署報案室備案，並接受《香港01》訪問。戴先生昨早接獲街坊私訊，指在某個群組中流傳著一些截圖，「截圖中有人公開了我的姓氏，以及我電話號碼的最後4位數字，並指控我私訊恐嚇他、叫他『收聲』，我根本沒有做過這樣的事」。戴先生疑遭抹黑，遂備案處理。

戴先生強調沒傳過恐嚇訊息，疑遭抹黑，昨日到大埔警署報案室報案備案。（羅日昇攝）

強調立場中立 每個人都應自己決定選擇

戴先生強調，自己在宏福苑的群組中一向持中立態度，「我可以提供截圖作證。日前有人提到，如果我要間公屋，畀200萬元我就得喇，當時很多人反對佢。我中立地建議大家應該聽聽不同的聲音，尊重每個人」。更有人提及入住公屋的選擇，而他亦表示應該替對方分析利弊，「每個人都應該自己決定，而不受他人的言語影響」。

質疑有人偽造截圖抹黑搞分化

網上流傳的恐嚇私訊截圖，顯示的最後4個號碼與戴先生的手機號碼相同，他表示與自己使用手機情況不同，「看不到前四位（號碼），只看到開頭似乎是『6』字，後面4個字佢開晒啦。但我有大頭相，只要有我的電話號碼就會看到照片，但截圖中顯示的發訊者卻沒有照片，也沒有共同群組，張相（截圖）有很多破綻」。

戴先生稱不認識帖文提及的災民，而他懷疑截圖是偽造，「點解要抹黑我？我不知道對方的企圖是什麼，是不是想製造分化？嗰個係咩人呢？搞到所有人要對立？這是一個很大的問題」。

造成逾百人死亡的大埔宏福苑五級奪命火警發生逾1個月，政府就回購業權及樓換樓等方案向受災業主「摸底」。（資料圖片）

承認宏福苑居民意見紛紜

宏福苑的安置方案仍未有定論，居民意見亦意見紛紜，戴先生亦承認街坊對重建方案的意見分歧很大，他亦曾遇到1名婆婆表示「我幾十歲不想搬離原址」，他亦尊重對方意見，他稱不是要所有人接受原址重建，「只不過係希望多方案，應尊重每個人不同的意願，原址重建唔使起晒8座架嘛，邊啲人需要你咪起返3座、4座」。他亦承認有居民對他的做法有意見，而他們亦非專業，而原址重建所需時間亦是問題。

疑遭網上帖文抹黑 戴先生：絕對係衝住我而來

對於這次疑似遭網上帖文抹黑，戴先生認為「絕對係衝住我而來」，而很多人亦詢問是否他所為，所以他要報警澄清事件。由於他不認識對方，所以未能估計對方企圖。戴先生稱心情確有受影響，而且感受到人身威脅，對此感到擔心。至於是否仍會代表居民爭取原址重建，他表示代為爭取是因為有很多長者和失去雙親的人有此期望，他才出力去爭取，強調沒有煽動任何人，「只是想話畀政府聽有幾多人想、幾多人唔想」。

+ 1

2025年12月2日為大埔宏福苑大火死難者「頭七」，在宏福苑災場封鎖線外，是到來悼念的市民，所擺下的一束束鮮花。（梁鵬威攝／資料圖片）

（threads@pantonewong）