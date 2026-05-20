觀塘大叔工廈後樓梯燒衣！目擊者怒報消防：仲未汲取宏福苑教訓？

2025年發生的宏福苑五級大火，造成逾百人死亡，悲劇掀起社會大眾更關注防火意識。不過有女生在社交平台發文，指在觀塘工廈發現有男子多次在後樓梯燒衣，不滿對方「燒得好密」，近日再度「斷正」，上前勸喻他到空曠的地方未獲理會，男子反而「惡人先告狀」聲稱要報警，樓主於是怒向消防處舉報；而消防人員上門巡查，目前已警告對方。



有網民批評大叔安全意識薄弱，「呢啲人無危機意識，累人累（物）」、「呢啲人真係貪一時方便，會害死人都照做」。



有大叔在觀塘工廈後樓梯燒衣被「斷正」，不滿被勸阻反「惡人先告狀」稱要報警。（「threads＠crazyivylee」圖片）

觀塘大叔工廈後樓梯燒衣 不理勸阻態度囂張

「有無人喺到認領返自己老竇？」該目擊女生在threads帳號「crazyivylee」上傳照片公審，指相中大叔經常在觀塘興業中心8樓的後樓梯燒衣紙，她已多次就事件向大廈管理處投訴，仍未見改善，又不滿經常受到滋擾，「啲煙同衣紙碎成日攻晒入人哋單位」。樓主日前再度「斷正」大叔在後樓梯燒衣紙，遂勸喻對方轉到街上或空曠地方，可惜大叔未有理會，更「惡人先告狀」反稱要報警「拉X我」，她於是質疑「宏福苑之後都未汲取教訓？」

目擊者向消防舉報 質疑：仲未汲取宏福苑教訓？

相中可見，1名穿着湖水藍色上衣的大叔，在後樓梯位置擺放1個化寶桶，正在燒街衣。樓主不滿對方經常在後樓梯違法燒衣，「佢哋好興初二、初十六，同埋唔知初幾都燒，燒得好密」，上前勸阻引來爭執，雙方都拿出手機「互影」，她指事後已向消防處方面舉報。

根據香港法例，在大廈後樓梯燒衣紙屬違法行為。（AI生成圖片）

網民斥安全意識薄弱：落街先燒有幾難？

網民紛紛批評大叔行為危險，擔憂會發生火警，「我支持宗教自由，但麻煩去返合適嘅地方」、「呢啲人無危機意識，累人累（物）」、「消防條例寫到明後樓梯唔可以燒衣，無人（舉）報只係人情，有人報係道理」、「落街先燒有幾難？」、「呢啲人真係貪一時方便，會害死人都照做，勞煩屋企人阻止下佢」、「大時大節都算，成日燒呢啲真係（要）報警，希望可以當縱火處理」。

消防派人巡查 向大叔發警告

另有留言認為樓主毋須和對方爭論，「當佢話要報警拉你，應該即刻就喺佢面前報，睇下邊個驚啲」、「下次唔需要同佢講，直接報警算數，絕對唔需要搵管理處，因為管理處只不過係勸阻，（無）任何權力執法同啲客人嘈」、「做個好市民見疑即報！有人想縱火！」。樓主發文事隔1天留言透露，消防處已派人前來巡查，亦已經警告對方。

大廈後樓梯燃點火種可罰款25,000元

根據香港法例第95B章《消防（消除火警危險）規例》，在大廈後樓梯燒衣紙屬違法行為，任何人不得在防煙門後的走廊，或樓梯等走火通道堆積雜物，或燃點火種，違例者最高可被罰款港幣25,000元。

另外，香港法例第95F章 《消防(消除火警危險)規例》第14條列明，任何人不得將任何物件、或東西擺放或留下 ，導致該物件或東西阻塞，或可能會阻塞該處所內的逃生途徑，違者首次被定罪，可被罰款港幣10萬元，其後每次被定罪，可處以罰款20萬元及監禁1年。

（threads＠crazyivylee）