仁愛堂針灸助改善自閉症症狀　中醫藥緩解宏福苑居民身心不適

仁愛堂中醫關注大眾身心健康，除了提供針灸改善兒童自閉症症狀，亦持續為有需要的宏福苑居民提供中醫藥援助，幫助安神、改善睡眠。



洪思展醫師指即使患兒超過6歲甚至進入青少年階段，科學規範的針灸方法仍能幫助改善症狀。（仁愛堂提供）

洪思展中醫師於仁愛堂的中心中醫診所行醫數年，每日接觸各類病症患者，他近年接觸的自閉症個案逐年遞增，累計約有20例，患者年齡多在2至7歲，也有少數青少年病例。他們走進診室時的狀態，與同齡孩子的社交互動稍有差異，較難與他人溝通，表達與理解能力有不同程度的困難；興趣範圍較為狹隘，且伴隨情緒容易起伏。

中醫醫學古籍雖無「兒童自閉症」的明確記載，但依各古代醫家描述，自閉症可歸為「童昏」、「語遲」、「胎弱」、「無慧」等病症。中醫認為，自閉症病位在腦，與心、肝、腎三臟聯繫密切，其病因病機主要是腎精虧虛，髓海不足，元神失養，肝失條達，升發不利；現時，中醫根據其症狀，將其歸入「五遲」、「五軟」等範疇。臨床上2至6歲是自閉症治療的最佳時期，此階段兒童大腦處於高速發育階段，針灸刺激可促進腦功能重組與代償機制形成，當中以「靳三針療法」為最常用於治療兒童自閉症的方法。

在臨床治療中，常用「靳三針療法」中的「智三針」可平肝熄風，益智醒腦；「四神針」可調神開竅，通督入腦；「顳三針」可醒腦開竅，平肝潛陽。（仁愛堂提供）

臨床個案自閉症狀有所改善

半年前，洪醫師為一位確診自閉症1年多的4歲兒童問診。初診時，他言語不利，僅能重複少量單字；注意力渙散，較難對別人手勢、言語作交流；夜間易醒哭鬧，情緒波動較大。治療上，洪醫師以「靳三針療法」為指導，取四神針、智三針等穴位，每次留針1小時，每週2次。經半年針灸後，其言語能力有改善，可清晰回答簡單問題，呼名回應積極，夜醒哭鬧減少，注意力集中，情緒較前穩定，目前仍在治療中。

「靳三針療法」療效良好

「靳三針療法」是由已故廣州中醫藥大學首席教授及中國針灸學會文獻研究會副理事長靳瑞教授，憑借豐富臨床經驗和實驗研究總結出的完善治療體系。頭為諸陽之會，任督二脈通陰陽，選用頭部穴位，既可調整五臟六腑之經氣以通絡，又可協調機體之陰陽平衡。多年臨床研究表明，自閉症患兒經「靳三針療法」治療後，在智力水準、言語功能和社會適應能力等方面均有顯著提升，療效良好。

看到來診兒童的情況有所改善，乃洪醫師最感欣慰的事。早發現、早干預對提高有特殊需要兒童的生活品質至關重要，他盼望家長都能及早察覺孩子的情況，把握黃金治療期。

宏福苑居民前往以下4個綜合醫療中心或中醫中心，均可獲得上限港幣300元的中醫支援 。（仁愛堂提供）

仁愛堂蕭梁詠筠綜合醫療中心提供贈醫施藥服務支援受影響宏福苑居民

中醫講求「整體調理」，不僅針對自閉症患兒的腦部功能進行針灸調節，也關注社區居民的身心健康。無論是透過「靳三針療法」改善兒童的認知與社交能力，還是以中醫藥緩解宏福苑居民因重大事故及環境變動帶來的不適，均體現中醫「以人為本」的治療理念。隨著大埔宏福苑居民已陸續獲安排入住大埔區以外中轉屋，仁愛堂旗下4間自資中醫中心特別提供贈醫施藥，為大埔宏福苑居民緩解身心不適，重拾力量。

由即日起，凡宏福苑居民前往位於仁愛堂蕭梁詠筠綜合醫療中心(屯門)、仁愛堂大埔綜合中醫中心、仁愛堂陳慧玲綜合醫療中心（葵芳）、仁愛堂楊素梅中醫中心（何文田）求診，均可獲得上限港幣300元的中醫支援 （服務不限），由中醫師按求診者的身體狀況及需要，建議合適的中醫治療。

查詢：



仁愛堂蕭梁詠筠綜合醫療中心（屯門）：2655 7757

仁愛堂大埔綜合中醫中心：2638 7393

仁愛堂陳慧玲綜合醫療中心（葵芳）：3690 8198

仁愛堂楊素梅中醫中心（何文田）：3628 3536