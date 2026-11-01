英國男路邊摸貓咪遇Google街景車　預言：上地圖了　3個月後成真

在路邊摸貓，隨時成為Google街景的一部分！英國1名男子早前坐在行人路上撫摸貓咪時，碰巧遇上Google街景車駛過，他當時半開玩笑地預言，自己或會「以摸貓姿態登上Google地圖」。相隔3個多月，他真的在街景影像中尋獲自己身影，興奮向網民宣布「我真的在地圖上了」，隨即引來大批網民分享自己曾入鏡的趣事。



英國男子發文指坐在行人路上摸貓時，見到一輛車頭印有Google字樣的街景車駛過，估計可能日後會在Google地圖上看見這一幕。（Ｘ＠mitchelld199）

路邊摸貓遇街景車 發帖預告可能入鏡

綜合媒體報道，英國男子米切（Mitch，又譯：米奇）於今年6月29日在社交平台X發帖，分享了一件自認最好笑的遭遇，指自己坐在行人路上摸貓時，1輛車頭印有Google字樣的街景車恰巧駛過，估計日後可能會在Google地圖上看見這一幕。該帖文當時已引發網民熱烈迴響。

英國男子米切早前坐在行人路上撫摸貓咪時，碰巧遇上Google街景車駛過，後被放到Google街景影像中。（Ｘ＠mitchelld199）

3個月後預言成真 擼貓身影現身街景

至10月23日，米切引用6月底的帖文，並附上Google街景截圖簡短宣布：「我真的在Google地圖上了！」（I am indeed on Google maps！）這則預言成真的帖文隨即引發熱議，留言區一片祝賀。有網民直呼「你出名了」，亦有人笑稱若發生在自己身上，絕對會瘋狂向身邊人炫耀。米切回覆指，這次與貓咪一同入鏡，已成為他向家人分享的新鮮事：「我全家都已經知道了。」

大批網民爭相分享自己被街景車拍下的經歷，網民指自己上班時吸煙的畫面，至今仍可在街景中找到。（網上圖片）

其他趣事包括鄰居重新封鎖車道的畫面，以及與好友在路邊散步的日常。（網上圖片）

其他趣事包括鄰居重新封鎖車道的畫面，以及與好友在路邊散步的日常。（網上圖片）

全球網民爭曬「被拍史」 街景定格日常

事件引發連鎖反應，大批網民爭相分享自己被街景車拍下的經歷。有人憶述曾穿着睡衣收包裹被拍下；有人下車時被街景車嚇得絆倒；亦有網民指自己上班時吸煙的畫面，至今仍可在街景中找到。其他趣事包括鄰居重新封鎖車道的畫面，以及與好友在路邊散步的日常。有網民感慨，街景車在無意間，為許多人的平凡日常留下了美好回憶。