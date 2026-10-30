雨天電單車驚現橘貓霸位！掀雨罩露無辜眼神　車主心軟結局超暖

落雨天準備出門，卻發現自己的電單車被「不速之客」霸佔！近日網上流傳一段影片，一名車主在雨天準備使用電單車，掀開防風防水雨罩時，竟發現腳踏板上躲着一隻圓滾滾的橘貓。這位「霸位者」被當場揭發後，不但沒有驚慌逃走，反而抬頭望着車主，彷彿正央求對方借地方避雨。車主瞬間心軟，而事件最後更傳出意想不到的暖心結局。



橘貓睜大圓滾滾的眼睛望向車主，前腳交疊，神情惹人憐愛，令人不忍心趕牠離開。（YouTube影片截圖）

雨天掀開電單車雨罩 驚見橘貓霸佔腳踏板

近日YouTube流傳一段影片，一名電單車車主在陰雨天準備出門，走近停泊的座駕，打算掀開覆蓋車身的防風防水雨罩，卻意外發現裏面早已住進一位「神秘租客」。

原來一隻身形圓潤的橘貓，趁着下雨偷偷鑽入雨罩下方，將電單車腳踏板當成臨時避雨處，安安穩穩地窩在裏面休息。由於雨罩遮擋風雨，貓咪找到了一個相對乾爽的角落，沒想到卻在車主準備出門時被當場「斷正」。

橘貓安穩地窩在電動車腳踏板上，被車主發現後並未逃走，反而抬頭望向鏡頭，模樣十分可愛。（YouTube影片截圖）

橘貓被揭發不逃走 抬頭露無辜眼神

從影片可見，面對突然被掀開的雨罩，橘貓的反應格外惹人憐愛，牠沒有立即跳下車逃跑，繼續坐在腳踏板的軟墊上，睜着一雙水汪汪的大眼睛望向鏡頭。牠即使被車主發現，亦沒有急着離開，繼續「借位避雨」。車主原本只是打算牽車出門，沒想到遇上這位意外訪客，面對貓咪的可愛模樣，一時間亦不忍心將牠趕走。

橘貓繼續伏在腳踏板上，露出一臉無辜的神情，彷彿正在央求車主讓牠繼續避雨。（YouTube影片截圖）

逾10萬人觀看 車主最終決定收養？

影片曝光後引起網民熱議。影片吸引逾10萬人觀看，不少網民被橘貓的眼神融化，笑言電單車已經正式被「喵星人」徵用。

有人打趣表示「今天不用騎車了」，亦有網民直呼「誰頂得住啊」，認為如此可愛的貓咪根本令人無法拒絕。車主最終決定收養這隻橘貓，讓避雨小貓有機會獲得溫暖的新家。

領養代替購買

根據漁農自然護理署（AFCD）的資料，香港流浪貓狗問題持續，每年有數千隻動物被送入動物管理中心。愛護動物協會（SPCA）鼓勵市民領養，並提供領養後支援，詳情可瀏覽SPCA領養資訊了解更多。

（YouTube）