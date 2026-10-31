萬聖節不能照鏡怕撞鬼？　百年前未婚女午夜照鏡求見真命天子

萬聖節大家喜愛扮鬼扮馬，同時又有不少奇怪禁忌和傳說。萬聖節午夜獨自照鏡，看見另一人的臉，像是恐怖片的開場。不過翻查美國博物館的資料及百多年前的節日明信片，昔日在萬聖節午夜照鏡的未婚女子，想看見的並非鬼魂，而是未來伴侶的面孔。今天以扮鬼、討糖為主的萬聖節，在維多利亞時代曾是年輕人占卜婚事的晚上，蘇格蘭和愛爾蘭亦有用榛子、糕點來猜姻緣的舊俗。而蘇格蘭人認為讓小孩子「扮鬼」，可以混入遊蕩鬼魂之中，是自保手段。



密歇根州的亨利福特博物館藏有一張約於1910年製作的萬聖節明信片《Hallowe'en Precautions》，描繪當時一種流行迷信，認為鏡子可以揭示年輕女子的戀愛前景。（The Henry Ford Museum）

萬聖節午夜照鏡見真命天子 維多利亞派對主打婚事占卜

位於美國北卡羅來納州費耶特維爾的開普菲爾博物館歷史建築群（Museum of the Cape Fear Historical Complex）資料顯示，維多利亞時代的年輕人會舉辦精心佈置的萬聖節派對，遊戲多以預測未來為題，尤其是將來與誰結婚。賓客在天黑後聚集，一邊吃烤堅果和糖蘋果，一邊講鬼故。

去到午夜是整晚的重頭戲，當時最流行的傳說之一，是未婚女子若在萬聖節午夜零時照鏡，鏡中便會出現真命天子的臉。這種想像亦印在明信片上，密歇根州的亨利福特博物館（The Henry Ford）藏有1張約於1910年製作的萬聖節明信片《Hallowe'en Precautions》。館方說明指，明信片描繪的正是當時一種流行迷信，即鏡子可以揭示年輕女子的戀愛前景。

維多利亞時代最流行的傳說之一，是未婚女子若在萬聖節午夜零時照鏡，鏡中便會出現真愛的臉。（AI生成圖片）

咬蘋果搶頭籌 蘋果放枕下盼夢見未來伴侶

派對上的蘋果同樣有占卜作用，有1個由英格蘭傳到美國的說法，是玩咬蘋果遊戲時最先咬到蘋果的人，會是在場最早結婚的1個，而把咬到的蘋果放在枕頭下睡覺，據說便會夢見真愛。

愛爾蘭亦有類似做法，愛爾蘭國家博物館國家民俗藏品主管多伊爾（ Clodagh Doyle ）整理萬聖節傳統指，當地人會把蘋果、椰菜，甚至鏟頭或紡車零件放在枕頭下，盼在夢中見到未來配偶。另一個遊戲是蒙眼從4個碗中選1個，碗內分別盛着水、戒指、泥土和食物，被視為預示移民、結婚、死亡或富足。

有一個由英格蘭傳到美國的說法，玩咬蘋果遊戲時最先咬到蘋果的人，會是在場最早結婚的一個，把咬到的蘋果放在枕頭下睡覺，據說便會夢見真愛。（AI生成圖片）

榛子投火看感情 靜靜燃燒象徵未來幸福

蘇格蘭的做法則與火有關。據蘇格蘭國民信託（National Trust for Scotland）資料，當地人相信榛樹果實帶有知識與智慧，情侶會把榛子投入火中，若榛子靜靜燃燒，象徵2人的結合會幸福，但若發出嘶嘶聲或爆裂聲，則預示將來波折較多。

蘇格蘭人以往相信榛樹果實帶有知識與智慧，情侶會把榛子投入火中，看看雙方感情未來。（AI生成圖片）

愛爾蘭萬聖節糕點Barmbrack （愛爾蘭語Báirín breac，愛爾蘭水果蛋糕）也是占卜道具，據愛爾蘭國家博物館資料，傳統上會在糕內藏1隻戒指，分到那一份的人便注定是下一個結婚的人。糕內有時亦會放其他物件，當中硬幣代表富有，碎布代表貧窮，頂針和鈕扣分別代表終身不嫁和終身不娶，十字架則代表將會投身修道。

愛爾蘭萬聖節傳統上會在Barmbrack內藏一隻戒指，分到那一份的人便注定是下一個結婚的人。（AI生成圖片）

扮鬼原為混入鬼群 忌獨行避開精靈土丘

萬聖節亦有驅邪的一面，愛爾蘭國家博物館指，這一晚又稱「鬼夜」，人們相信亡魂會返回家中，亦相信惡靈四出，因此會避免獨自夜行，以免被擄走，並避開被認為屬於精靈的土丘、樹木及古堡壘遺址。必須外出的人，會帶上黑柄刀或鋼針防身。

今天的扮鬼討糖，同樣源於避鬼的想法。昔日蘇格蘭孩子會扮成惡靈上街「Guising」 (化妝遊戲)，相信喬裝後便能混入遊蕩的鬼魂之中，免受傷害。他們表演把戲或唱歌後會獲贈禮物，這些禮物亦有驅邪之意。