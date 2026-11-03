洗冷氣獲贈500元貼士　客人大讚1句話　師傅感動：有人睇得出用心

只要用心服務，自然得到回報。有洗冷氣師傅近日到住宅幫客人洗冷氣，獲客人贈送500元貼士，更大讚1句「你洗得咁乾淨，抵畀啦！」。師傅表示既感驚呆又暖心，「唔係因為錢，係因為有人睇得出你嘅用心。所以話，做服務行業，你畀幾多心機，客人係感受到㗎」。



他提醒大家，冷氣機需定期保養，建議1年2次，不能單純抹外殼，需處理風輪和排水管，清洗後亦帶來減少霉菌刺激、散熱恢復等4大好處。



該洗冷氣師傅不時於小紅書發文分享工作日常。（小紅書影片截圖）

該洗冷氣師傅不時於小紅書發文分享工作日常，他自稱是大金冷氣（Daikin）洗冷氣師傅出身，離開公司自立門戶後也一直銘記以前老師傅的一句話，「你洗的不是機器，是別人家每天呼吸的空氣」。

你洗的不是機器，是別人家每天呼吸的空氣 銘記老師傅教導

近日他到住宅幫客人洗冷氣，竟獲客人贈送500元貼士。（小紅書圖片）

洗冷氣獲贈500元貼士 客人1句話超感動

近日他到住宅幫客人洗冷氣，竟獲客人贈送500元貼士，他驚呆了1秒說「吓？唔使咁多喎」，客人笑着回話「你洗得咁乾淨，抵畀啦！」。

你洗得咁乾淨，抵畀啦！ 客人大讚1句話

近日他到住宅幫客人洗冷氣，竟獲客人贈送500元貼士。圖為他該次處理的冷氣機清洗前情況。（小紅書圖片）

近日他到住宅幫客人洗冷氣，竟獲客人贈送500元貼士。圖為他該次處理的冷氣機清洗後情況。（小紅書圖片）

洗冷氣師傅：做服務行業畀幾多心機，客人係感受到

師傅指出，每次洗冷氣，他都會將每部冷氣機拆網、洗豬籠、通去水喉，連出風口「罅位」都抹得乾乾淨淨，「唔係話自己好巴閉，但真係覺得洗乾淨，係基本嘢」。

師傅感動道，「不過收到500蚊現金，個心都係暖嘅，唔係因為錢，係因為有人睇得出你嘅用心。所以話，做服務行業，你畀幾多心機，客人係感受到㗎」。

做服務行業，你畀幾多心機，客人係感受到㗎 洗冷氣師傅

師傅表示，若長期不清洗冷氣隨時一直吸入「霉菌風」及「噏味」。（小紅書影片截圖）

3情況是冷氣機積污提示須清洗

師傅表示，若長期不清洗冷氣隨時一直吸入「霉菌風」及「噏味」，尤其香港天氣潮濕，冷氣內部更易積聚肉眼看不見的黴菌、蟎蟲，每日開機就隨風飄散全屋。

他建議要1年保養兩次冷氣機，強調「單純抹外殼唔夠，需要處理風輪同排水管。風變細、滴水、製冷變慢，就係積污嘅提示」。

師傅表示，尤其香港天氣潮濕，冷氣內部更易積聚肉眼看不見的黴菌、蟎蟲，每日開機就隨風飄散全屋。（小紅書影片截圖）

定期做冷氣保養的4大好處

1. 減少霉菌刺激，鼻敏感、皮膚痕癢情況有改善



2. 散熱恢復，不用超負荷運作，電費有所回落



3. 避免排水管堵塞滴水，減低昂貴大修的機會



4. 風力回復，無霉味，家居更舒適



（小紅書）