內地殯葬業捲出新高度　「觀音無人機」伴飛仙鶴　空中狂放大悲咒

近日「現在的殯葬業都發展成這樣」話題登上微博熱搜，網絡流傳一段影片，一架大疆無人機被改裝成觀音菩薩造型，端坐蓮花台、身上纏繞LED燈帶，夜間升空時還播放DJ版《大悲咒》，旁邊另有一架化身仙鶴的小型無人機伴飛，讓網友直呼「科技超度，法力無邊」。



空中播DJ版大悲咒 雙機要價近1萬

據網傳影片及殯葬業者介紹，這類被稱為「賽博送葬」的服務，會將無人機改裝成仙鶴或觀音造型，搭載人偶及音響，部分服務還結合AI技術，採集逝者生前聲音，製作專屬告別語。儀式進行時，仙鶴與觀音造型無人機升空，搭配燈光及音樂，讓逝者的告別聲音從空中傳出，象徵隨菩薩「飛升」。

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至於價格，業者透露，單架無人機服務費用至少人民幣5000元，雙機組合則超過人民幣1萬元，並非一般家庭都能輕鬆負擔。

特殊送葬方式引發網友熱烈討論，有人笑稱，「5000元飛一次，夠我奶奶在村裡放三天大戲，還能請兩桌嗩吶」；也有人打趣表示，爺爺生前最愛聽戲，若知道身後改播DJ版《大悲咒》，恐怕會氣得「從盒裡坐起來，把無人機打下來」。

還有網友開玩笑說，大疆恐怕也沒想到，旗下無人機最後竟然會被拿來「送人上西天」。從傳統紙紮、花車到無人機升空，殯葬儀式愈來愈多元，也讓科技與傳統習俗碰撞出意想不到的話題。

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