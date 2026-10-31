港人開麵包店5個月蝕80萬結業！生意好租金貴　嘆倒貼幫業主打工

香港開店，生意好不等於賺到錢。有網民在社交平台發帖，自言開麵包店5個月，「日日忙到爆」，最後「蝕80萬離場」，決定結業。樓主慨嘆，在香港開實體店最恐怖「唔係無生意」，以為生意好，但「每日其實係倒貼緊錢幫個業主打工」。不少人同情及鼓勵樓主，更有「過來人」分享經驗，認為做麵包的毛利低，在租金人工壓力下，小店難以競爭。



開麵包店做手工麵包，「忙到爆」也不代表能生存下去。（資料圖片）

開麵包店「日日忙到爆」 計算租金人工材料後發現大蝕

樓主在Threads發帖，開麵包店期間「日日忙到爆」，結果要蝕80萬，5個月以來學到最深刻的一課，是創業後「最恐怖嘅唔係無生意。而係你以為自己生意好到不得了，但原來交完租、出完糧、扣埋瘋狂上升嘅原材料成本，你每日其實係倒貼緊錢幫個業主打工」。

樓主開麵包店5個月蝕了80萬元。（AI生成圖片）

他表示最近決定忍痛結業，「正式宣告解脫」，形容是「交了80萬學費」，希望用個人經歷提醒網民，在香港開實體店「真係要諗清諗楚」，又邀請網民「入嚟圍爐，或者分享下依家實體店到底仲可以點生存」。

樓主原以為做新鮮即焗麵包會有優勢，但實際運作下來租金和人工是「硬傷」，無奈離場。（AI生成圖片）

樓主自言天真 以為新鮮即焗麵包有優勢

樓主認為消費模式轉變下，實體店的租金和人工是「硬傷」，「我之前仲天真到以為新鮮即焗嘅麵包會有優勢，現實真係狠狠地一巴掌打醒我」。有網民認同在香港做實體街舖難以生存，網購平台產品「平得多送上門仲唔使錢」，亦有網民建議樓主改開「格仔烘焙店」，把位置分租給不同人上架作品。

不少過來人分享，在香港經營小型麵包店難以生存。（《幸福的麵包》 劇照）

過來人︰賣麵包毛利低 租金貴人工貴

不少「過來人」分享經歷，指即使多人光顧也不代表「賺好多」：

「我係前麵包師傅，做飲食真係唔好做麵包，由麵粉>打麵>按板>發酵>入爐>出爐，成個過程時間長又賣唔到貴，如果原材料加價，你賣又唔可以跟住加，如果間鋪係排哂隊先叫有錢賺，到你排哂隊業主又有機會搞你，做蛋糕就比較揾錢。」



過來人提到，賣麵包的毛利低，小店難以和大財團競爭。（AI生成圖片）

「過來人。賣麵包毛利低，租金貴人工貴，請人艱難。競爭大選擇多，除咗同小商舖競爭仲要同大財團鬥，香港人又注重健康，好多人早餐都未必食麵包，食麵包嘅都未必買好貴嘅。做麵包蛋糕類生意的確好困難。好多大型嘅麵包舖，響大陸設廠，麵包蛋糕都係用機器做。」



「我開點心鋪，2年半，賺過3個月錢，每個月都蝕錢，宜家仲有半年就完約，就來解脫了。」



「外人以為賺好多，其實根本唔係，人工同材料成本永遠都係掙扎點，第一下租錯咗，就永遠減少唔到」。



網民們留言打氣，樓主感謝之餘，又表示「依家香港餐飲零售真係步步驚心，我呢5個月當係上咗人生好寶貴嘅一堂課」。

曾任麵包師的網民認為，麵包製作過程時間長又難賣高價。（示意圖／資訊圖片）

有網民質疑定價出問題

有網民提出質疑，認為如果生意很好，短期內蝕80萬並不合理，「5個月蝕80？你開鋪入貨都60至70…你定價出現問題」、「但數唔係計好才入場？會有偏差，但應該不是5個月都挨唔到。」有網民追問細節，希望了解他蝕錢原因，「介唔介意講吓租金？人工？大頭嘅成本支出同埋收入？」。若按樓主所說的80萬平均計算，5個月即每月約16萬元，每日約5,300元。不過，樓主沒有交代這80萬是否包括裝修、焗爐等開業投資，抑或純屬營運虧損。

曾任麵包師的網民認為，麵包製作過程時間長又難賣高價。（示意圖／資訊圖片）

在店內焗麵包出售 須領烘製麵包餅食店牌照

想在香港開麵包店，除了租金及人工，開業前亦要處理牌照。據食物環境衞生署資料，經營的食物業如涉及出售在本港樓宇內烘製的麵包及其他烘焙食品，須申領「烘製麵包餅食店牌照」。若製造或配製食物出售，供人在食物業處所以外地方進食，則須申領「食物製造廠牌照」。不過，若在持牌普通食肆內烘焙，則毋須另外申領該牌照。

根據《食物業規例》（第132X章），任何人無牌經營食物業即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月，另加每天罰款900元。

至於飲食業整體生意，政府統計處今年8月4日公布，2026年第二季食肆總收益價值臨時估計為272億元，按年升0.4%；扣除價格變動後，以數量計按年跌0.4%。同期食肆購貨總額臨時估計為88億元，按年升2.5%，升幅高於收益。統計對象為食肆，沒有分列麵包店。

（Threads）