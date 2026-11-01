外傭界神級僱主！接工人姐姐老公來港兼代湊子女　供讀國際學校

早前藝人鄭希怡（Yumiko）在社交網站分享家中外傭產子的喜訊，留言寫道「屋企多咗一個新成員」，表示該名工人姐姐在家服務達11年，視她為家人一分子，如今姐姐產子，女兒亦主動幫手照顧BB。有人形容鄭希怡是「神級僱主」，但亦有人質疑她變相鼓勵外傭在合約期內懷孕。



事實上，香港不少家庭會聘請外傭照顧長幼，而原來部分「工人姐姐」所受到待遇，竟然豪華得令人難以想像！近日有網民在Threads分享，指1名在元朗獨立屋服務20年的印尼外傭，不但獲僱主協助申請其丈夫來港團聚，外傭的女兒更是由屋主長輩幫忙湊大，甚至支付孩子的教育開支。



帖文引來網民形容是「夢幻筍工」，有人更分享更多「神級僱主」提供的夢幻福利，有工人姐姐的子女獲資助讀國際學校、全家乘坐商務艙旅行；亦有人獲僱主每月花1.8萬元另租住處。不過，部分看似令人羨慕的安排，原來可能涉及外傭居住及工作限制，僱主亦需小心留意。



藝人鄭希怡的工人姐姐早前生育，她把對方視為家庭一分子，給予產假，被喻為神級僱主。（IG@yumiko.chengy）

元朗印傭做足20年 僱主接丈夫來港、供女兒讀書

有網民日前在Threads發帖，表示聽過1宗對外傭「最極致」的故事。樓主透露，1名居於元朗獨立屋的朋友，其鄰居聘用1名印尼籍外傭長達20年，雙方關係似乎已超越一般僱主與僱員。

據樓主轉述，該名印傭約5年前在香港誕下1名女嬰，僱主不但沒有因為外傭生育而終止僱傭合約，反而協助其丈夫來港，外傭姐姐一家三口得以團聚。

主再幫佢搞埋個老公過嚟！ 神級僱主善待外傭姐姐

香港不少家庭聘請外傭照顧長幼，部分僱主與工人姐姐相處多年，早已建立深厚感情。（電影《爸媽不在家》劇照）

最令網民意外的並非外傭姐姐的丈夫可來港，而是僱主一家對孩子的照顧。樓主透露，該名女童從小由「屋主嫲嫲」照顧，僱主一家更協助尋找幼稚園，又負擔教育開支，形容：

BB女係由屋主嫲嫲湊大，幫佢搵埋幼稚園，供書教學！ 神級僱主善待外傭姐姐

由外傭照顧僱主一家，變成僱主長輩反過來幫忙照顧外傭女兒，這段持續20年的僱傭關係，令不少網民感動。不過，樓主僅轉述朋友鄰居的經歷，未有交代外傭丈夫的入境身份及具體居住安排。

僱主與外傭朝夕相處，除了僱傭關係，亦可能逐漸建立如家人般的情誼。（電影《桃姐》劇照）

鄭希怡外傭服務11年誕BB 視如家庭新成員

藝人鄭希怡近日亦分享家中外傭產子的喜訊。她在社交平台上載手抱初生嬰兒的照片，並寫道「屋企多咗一個新成員」，一度令網民誤以為她再度當媽媽。

鄭希怡其後澄清，BB其實是家中服務11年的外傭Maymay所生。她透露，Maymay一直陪伴女兒梁浸浸成長，早已被視為家庭一分子，如今梁浸浸亦主動幫忙照顧外傭的BB。鄭希怡更幽默催促Maymay：「請快d放完產假……」，親密關係引來網民關注。

藝人鄭希怡近日分享家中服務11年的外傭產子喜訊，更將BB視為家庭新成員。（Facebook @Yumiko Cheng 鄭希怡）

藝人鄭希怡近日分享家中服務11年的外傭產子喜訊，更將BB視為家庭新成員。（Facebook @Yumiko Cheng 鄭希怡）

僱主供外傭兒子讀國際學校 全家坐商務艙旅行

神級僱主當然不只鄭希怡，有網民分享自己認識1名客戶，其家中的外傭與司機育有1名兒子，僱主竟然主動支付孩子在香港就讀國際學校的費用。最令人驚訝的是，僱主連機票亦沒有節省，出遊時直接安排3人乘坐商務客位。該網民留言：

我個客畀錢供埋個「賓仔」喺香港讀國際學校，一齊坐business class飛。



雖然未有透露學校名稱、學費及旅遊目的地，但單是負擔國際學校學費及商務艙機票，已令不少網民大開眼界

有網民認為，僱主願意善待外傭，除了經濟條件，雙方多年建立的信任同樣重要。（電影《淪落人》劇照）

月租1.8萬元供外傭獨居 最誇張工作只需「睇屋」？

另1名網民分享個案，聲稱認識1名僱主，因為不想與工人姐姐同住，竟然另外租單位給對方居住，「識人另外租間屋$18,000比姐姐住，因為唔想同工人姐姐同住，比埋錢去旅行」。

有網民認為外傭姐姐本身亦有可取之處，才能獲僱主善待。(《愛‧回家之開心速遞》截圖)

有網民則聲稱聽過1名擁有獨立屋的僱主，自己並非住在該處，物業主要用來擺放遊艇，但仍然聘請1名外傭長駐。

間屋要嚟擺遊艇，請姐姐只係當保安，工作就係睇住間屋



對於有人認為富豪僱主如此慷慨會「做壞規矩」，但該網民直言：「無話做壞個頭，係你畀唔畀得起，同點對待姐姐」。

不過，根據香港現行外傭政策，外傭原則上須與僱主同住，而外傭簽證亦不容許從事非家務工作，相關租屋安排是否符合入境規定，仍有待核實。

外傭遠離家鄉來港工作，除了照顧僱主家庭，亦有自己的子女及家庭需要關顧。（電影《爸媽不在家》劇照）

網民感嘆貧窮限制想像：有錢先可以對外傭好？

這些神級僱主善待外傭的個案，隨即引來網民議論紛紛，有人笑言「貧窮限制了我的想像」，亦有人認為，能獲得如此照顧，外傭本身應該也有值得僱主珍惜的地方。有網民反問：「調轉頭諗，工人姐姐好到咩程度，能讓僱主願意對佢咁好」，認為僱傭雙方必須互相信任及真誠相待，才能建立如此深厚的感情。有人則以電影《桃姐》作比較，直言：「桃姐個故事大家就話感人，真實發生嗰陣又喺度話啲僱主開壞個頭」，樓主亦回應：「呢啲嘢緣份嚟」。

照顧初生嬰兒需要投入大量時間及心力，不少家庭因此聘請外傭協助育兒。（《BB來了》劇照）

不過，有網民提醒，香港聘請外傭的家庭經濟條件差距甚大。有雙職家庭月入合共約4萬元，因需要照顧孩子才聘請外傭；亦有家庭居於數百呎住宅，外傭只能住在僅足以容身的工人房，甚至要與小朋友共用睡房。真正有能力接納外傭在港生育，同時提供額外居住及家庭支援的家庭，始終屬於少數。

外傭可否在港生育？僱主另租住宅、安排看守物業是否合法？

外傭懷孕及生育本身並非違法。根據勞工處資料，女性外傭可享有連續14星期產假；如在產假開始前受僱不少於40星期，並符合通知僱主等條件，更可獲相當於平均日薪五分之四的產假薪酬。而僱主每月額外租屋供外傭居住，則涉及入境處的「同住規定」。根據標準僱傭合約，外傭原則上必須在僱主住所工作及居住，僅有符合2003年4月1日前獲批安排等特定條件的歷史個案可獲豁免。

另外，外傭只可為合約訂明的僱主執行家務，不能被安排從事保安等非家務工作。若實際工作只是看守無人居住的物業，便可能涉及違反逗留條件。至於外傭配偶來港，外傭不能單憑其工作簽證攜同受養人來港居住。元朗個案中的丈夫究竟循何種途徑來港，仍有待確認。

不少香港雙職家庭聘請外傭照顧子女，工人姐姐成為家庭生活中不可或缺的一員。（《BB來了》劇照）

（Threads@guru_chan_hk）