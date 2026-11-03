慈母失13克金頸鏈！揭逆子偷走變賣兼朋友圈炫耀　決大義滅親報警

日防夜防，家賊難防！浙江紹興發生1宗家庭盜竊案，1名任職清潔工人的母親發現家中珍藏的黃金頸鏈不翼而飛，原以為是自己在工作時不慎遺失，豈料在其外甥在微信（WeChat）朋友圈內意外發現，原來金鏈是被親生兒子偷走變賣，逆子更在朋友圈貼出照片炫耀惡行。該名慈母過往曾多次包容兒子盜竊家中財物，今次終決定不再啞忍，堅決報警求助，涉事逆子已被當地警方扣查。



任職清潔工人的母親發現家中珍藏的黃金頸鏈不翼而飛，其後揭發是兒子偷走變賣，而且更在朋友圈炫耀，指頸鏈重達13.29克。（中華網圖片）

13克金頸鏈離奇失蹤 微信朋友圈截圖成偷竊鐵證

據內地媒體《中華網》報道，事主趙女士在浙江紹興任職清潔工人，家中首飾盒裏有1條13克多的黃金頸鏈，早前無故失蹤，她曾反覆翻找無果，還以為是自己上班途中不慎遺失。然而趙女士的外甥在瀏覽微信朋友圈時，意外看見趙女士的兒子發布帖文，展示變賣黃金首飾的照片，指金飾重達13.29克。

趙女士核對細節後確認，相片中的金飾正是其失去的金頸鏈。據悉，其子在變賣金鏈套現後，拿著贓款外出揮霍。



任職清潔工人的母親發現家中珍藏的黃金頸鏈不翼而飛，其後揭發是兒子偷走變賣，而且更在朋友圈炫燿，指頸鏈重達13.29克。（《中華網》圖片）

逆子屢次偷竊揮霍 母親忍痛「大義滅親」

得知真相後，趙女士深感痛心，透露兒子已非首次犯案，過去他曾多次因缺錢，偷偷拿走家中值錢物品變賣揮霍。趙女士過去一直心軟包容兒子的行為，並曾多番勸導，期盼兒子能迷途知返。惟兒子絲毫沒有悔意，而且不斷重犯，趙女士決定今次不再包容，主動前往當地派出所報案，堅決要求警方依法處置親生兒子的盜竊行為。

主動前往當地派出所報案，堅決要求警方依法處置親生兒子的盜竊行為。（《中華網》圖片）

警方提醒：親情非違法擋箭牌

北海當地公安接報後，迅速核實案情並搜集微信朋友圈等相關證據。在警方的勸導及母親的陪同下，涉事兒子最終到派出所自首，現已被拘留。內地警方藉此案提醒大眾，親情絕不是違法犯罪的「擋箭牌」，盜竊自家親屬財物同樣構成違法犯罪行為，必須承擔相應的法律責任。若家長發現子女有偷竊行為，不應一味包容忍耐，必要時應向警方求助。