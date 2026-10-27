男子偷寺廟2千香油錢　離開前留1元人仔　被捕辯稱：祈求神明原諒

福建泉州惠安縣日前發生一起荒唐竊案，一名38歲的覃姓男子竊取寺廟功德箱的錢，捲了2千元人民幣香油錢走，但離開前留下1元人民幣，彷彿像是在跟神明懺悔，幽默一幕被監視器畫面錄下，掀起網友熱議。



這起事件發生於某天中午，寺廟李姓管理人員於用餐後返回大殿，驚覺功德箱內香油錢遭竊取一空，隨即向當地警局報案，李男表示，自己平時駐守大殿，僅於午餐時段會短暫離去，未料竟被不法分子趁機下手。

男子把握管理員外出時間偷錢 CCTV拍下極荒唐畫面：

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警方獲報後隨即翻查監視器畫面，發現一名男子當下在大殿內不停遊走，神情極度緊張且頻頻探頭查看門口方向，在確認四下無人後，他便走進功德箱，熟練地取出預先準備好的工具，將箱內大量鈔票逐一黏出並放入口袋。

警方根據監視器線索迅速掌握嫌犯身份與行蹤，沒多久順利逮捕一名覃姓男子，並當場追回遭竊的人民幣2000元香油錢。

幽默的是，覃男被監視器畫面錄下，在行竊完之後並未立刻逃離現場，反而走向神桌前留下人民幣1元，才匆忙逃離。他事後向警方坦言，留下人民幣1元的目的是希望：

祈求神明原諒自己的行為。

這理由在網上曝光後，掀起網友一番熱議。

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