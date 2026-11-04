行李超重拒付費！港女大鬧日本機場　遭地勤霸氣撕機票　結局曝光

繼早前有港人家庭因不滿1,500元機票無「飛機餐」，當場怒罵日本機場地勤人員後，近日再發生港人大鬧日本機場事件！本港社交平台Threads流傳影片，顯示1名持香港護照女子，在日本機場捷星航空（Jetstar）櫃枱辦理登機手續時，行李超重卻拒絕額外付費並「發難」，喝罵「What’s wrong with you！」。目擊者透露，地勤人員其後在女子面前撕爛機票（登機證），女子要求找經理處理，最終「死死地氣」支付行李超重費用，惟表示要投訴相關地勤人員。



事件令網民感到震驚，紛紛批評女子離譜，「影衰香港人」、「西人到處都有，無論佢邊度人，應該要好好控制自己情緒，唔應該咁鬧人」，更認為「一定要罰」，甚至列入禁飛黑名單。



1名持香港護照的女子在日本機場捷星航空（Jetstar）櫃枱辦理登機手續時，行李超重卻拒絕額外付費並「發難」，大罵地勤人員。（Threads@2004_07_18）

「What’s wrong with you，我想check in啫」。有港人於Threads發布影片，指在日本機場目擊有持香港護照女子辦理登機手續時，因行李超重拒絕額外付款而責罵地勤人員，結果被地勤人員當面撕爛機票，「超重唔肯執又唔肯畀錢，個職員直程喺佢面前撕佢張機票」。

【影片直擊】行李超重拒付費！港女被撕爛機票大鬧日本機場地勤：What's wrong with you！

影片長18秒，看到1名穿黑衣女子站在日本機場捷星航空（Jetstar）櫃枱位置，情緒激動大聲責罵女地勤人員「What's wrong with you！」。女地勤人員以日文向旁邊同事解釋女子的託運付款問題和情況，女子斥責「My God」，又質問為何要撕爛其登機證，「Why you ripped my ticket！」。

黑衣女子站在日本機場捷星航空（Jetstar）櫃枱位置，情緒激動大聲責罵女地勤人員「What's wrong with you！」。（Threads@2004_07_18）

黑衣女子站在日本機場捷星航空（Jetstar）櫃枱位置，情緒激動大聲責罵女地勤人員「What's wrong with you！」。（Threads@2004_07_18）

女子之後情緒更激動，大力拍枱咆哮「What's wrong with you！Tell me what's wrong with you！」。影片至此結束。

目擊者爆後續：女子「死死地氣」付款

樓主補充事件後續，指女子之後要求找經理處理，最終還是「死死地氣畀咗錢」，而航空公司找了1名懂得普通話的職員前來處理，女子表示要投訴相關地勤人員。

樓主透露，女子之後要求找經理處理，最終還是「死死地氣畀咗錢」。（Threads@2004_07_18）

網民批離譜促嚴懲：影衰香港人

網民看過影片紛紛批評女子離譜，支持地勤人員做法：

「佢可以令到個日本staff咁做，其實應該忍咗個女人好耐」



「坐廉航啫，使唔使咁大脾氣啊，佢欠咗你乜嘢」



「西人到處都有，無論佢邊度人，應該要好好控制自己情緒，唔應該咁鬧人」



「自己行李超重又唔肯畀錢，大聲鬧人就可以免費？大聲就有道理嗎？因為她是地勤做服務行業就可以欺負她嗎」



「一定要罰，影衰香港人」



「遇到呢類情緒失控嘅乘客，航空公司係可以取消佢登機資格，即時blacklist兼要離開航空公司櫃枱範圍，如拒絕就搵警員趕佢走，唔走就拘捕」



「情緒失控為咗航空安全真係唔應該登機」



不過也有網民指出，相關航空公司行李重量量度規定比一般航空公司更嚴格，「超重」問題常見：

「坐過呢間（航空公司），行李重量嚴到不得了，拎計數機同磅逐件計，見你頸有相機都叫你放低計，不過好彩超少少都係幾嚿水，唔會太貴」



「真，上機前逐個客逐件嘢磅，逐件嘢度，好多人俾佢打回頭叫人執過或者抽起咗喺側邊，最近坐過1次，如非必要唔敢再坐」



網民批評女子「影衰香港人」。（Threads@2004_07_18）

乘搭飛機行李託運、重量收費要注意

根據捷星航空（Jetstar）機場行李收費條款顯示，廉價航空的營運模式將機票基礎價格與行李託運嚴格分拆。旅客若在預訂或出發前透過官網管理行程加購託運，收費相對低廉；但一旦到達機場櫃枱才發現行李超重，捷星將按現場價格收取首15公斤行李費，超出重量更會以每公斤為單位累進。捷星地勤人員於辦理登機時，均有嚴格職責使用磅秤核對重量與手提隨身件數，乘客若拒絕配合條款補繳差額，地勤依規定無法完成託運並發放登機證。

另依據日本《航空法》及各大國際航司運載條款，任何在機場櫃枱對地勤人員實施威嚇、大聲喧嘩或妨礙櫃枱運作之行為，航空公司有權將其列為「不守秩序旅客」，依嚴重程度更可能拒絕登機、取消合約，甚至通報機場警察介入。旅客若對收費有異議，應循官方客服渠道申訴，而非在現場妨礙航空保安秩序。

