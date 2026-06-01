佔用麥當勞空間不消費還發惡？本港社交平台Threads流傳影片，疑似深水埗區石硤尾大坑麥當勞分店有阿伯因沒有消費卻霸佔空間，被經理要求離開，惟阿伯不從並大鬧麥當勞，咆哮揚言「報警吖！（我）係唔出（離開）！我買嘢嘅得唔得啊？」，經理於是示意到櫃枱下單，惟阿伯即說「我抖一陣間至買得唔得啊？」。最終經理堅決要求阿伯離開，並送阿伯出門口，但阿伯離開前威嚇「你唔好放工啊！」。



影片引來網民熱議，批評阿伯離譜，大讚經理「做得好」，「經理勁喎，擊退廢老」、「辛苦晒」、「以柔制剛，呢招勁啊」、「支持經理，見到好多阿伯唔係傾偈，就係煲劇，霸住啲位又唔買嘢」。



麥當勞分店有阿伯因沒有消費卻霸佔空間，被經理要求離開，惟阿伯不從並大鬧麥當勞。（Threads@rk4247_lover）

「麥當勞員工大戰阿伯」。有網民於5月30日在社交平台Threads發布影片，顯示疑似大坑麥當勞分店，有阿伯因沒有消費卻霸佔空間，被經理要求離開，於是「發爛揸」狂罵經理。

麥當勞阿伯無消費霸座被阻 狂罵經理：我抖一陣至買得唔得啊？

影片長21秒，見到麥當勞通道中央位置，有1名穿白色上衣、白色帽的阿伯，正怒目向經理咆哮「你行開定走！你報警吖！報警吖！報警！！！」。經理示意阿伯離開，阿伯卻交叉雙手站定揚言「唔出啊！係唔出！我買嘢嘅得唔得啊？」。經理聞言示意阿伯可到櫃枱位置下單，惟阿伯沒有理會，反嗆「我抖一陣間至買得唔得啊？」。

阿伯狂罵經理。（Threads@rk4247_lover）

阿伯狂罵經理。（Threads@rk4247_lover）

阿伯狂罵經理。（Threads@rk4247_lover）

經理出絕招令阿伯離開

與阿伯溝通無果，經理再次堅決地要求阿伯離開，阿伯說一句「你好嘢！」後就轉身，在經理帶領下離開麥當勞，但走出門口前突然回頭威嚇「你唔好放工啊！」，再揚長而去。影片至此結束。

阿伯走出門口前突然回頭威嚇「你唔好放工啊！」，再揚長而去。（Threads@rk4247_lover）

網民讚經理做得好：呢招勁

網民看過影片紛紛批評阿伯離譜，大讚經理「做得好」，「經理勁喎，擊退廢老」、「這名麥當勞員工EQ很好」、「以柔制剛，呢招勁啊」、「廢老敗走。呢個經理掂呀」。「其實個阿伯叫唔好放工，已經刑事恐嚇」、「『抖一陣間至買』，我信個經理，正常好少會咁樣趕人走，一定係個阿伯坐咗好耐」、「一定唔係齋坐咁簡單」、「支持經理，見到好多阿伯唔係傾偈，就係煲劇，霸住啲位又唔買嘢食」。

「公眾地方行為不檢」可罰款5,000元、監禁12個月

在香港，於商店等地方責罵店員，可能觸犯「公眾地方行為不檢」等罪行。2025年12月，大埔超級城1間連鎖火鍋店有女食客用膳期間，疑不滿牛肉質素大吵大鬧，投擲碗碟擊中1名職員，最終涉「公眾地方行為不檢」、「普通襲擊」及「拒捕」被捕。

「公眾地方行為不檢」是俗稱，原條文是香港法例第245章《公安條例》第17B(2)條「公眾地方內擾亂秩序行為」，指在公眾地方作出喧嘩、騷擾、辱罵、侮辱性言詞或行為，意圖或極可能導致他人破壞社會安寧；一經定罪，最高可處罰款5,000元及監禁12個月。

（Threads@rk4247_lover）