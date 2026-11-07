悉尼清出13噸「脂肪山」　濕紙巾衛生巾塞爆污水泵站　揭排污誤區

沖走的濕紙巾、倒進鋅盆的油脂，堆積起來可能變成堵塞地下管道的巨型垃圾團。澳洲悉尼南部1座污水泵站日前在例行清理時，清出重達13噸的「脂肪山」。這團黏稠惡臭的龐然大物，當中混雜大量濕紙巾、衛生巾等不應沖入馬桶的物品。悉尼水務公司（Sydney Water）提醒，這類堵塞可由家居管道開始，逐漸影響公共污水系統，清理時更要動用重型設備，維修開支將極為高昂。



澳洲悉尼南部1座污水泵站日前在例行清理時，清出重達13噸的「脂肪山」。這團黏稠惡臭的龐然大物，當中混雜大量濕紙巾、衛生巾等不應沖入馬桶的物品。（悉尼水務／Getty）

13噸油脂硬塊堵塞泵站 當局出動重型機械清污

據澳洲雅虎新聞報道，這團巨型堵塞物在悉尼南部Woronora的污水泵站被清走，主要由濕紙巾、衛生巾及其他不可沖入馬桶的垃圾組成。現場清理人員必須調動重型挖泥及吊運設備，才能將這團由厚重油脂與纖維垃圾纏繞而成的雜物吊起。

這團巨型堵塞物在悉尼南部Woronora的污水泵站被清走，主要由濕紙巾、衛生巾及其他不可沖入馬桶的垃圾組成。（悉尼水務）

悉尼水務公司指出，許多市民誤以為只要垃圾能順利沖出馬桶或排入廚房鋅盆，問題便能解決。然而，這類堵塞往往是從住宅的私人喉管悄悄開始，繼而蔓延至社區的公共污水系統。

油脂遇冷凝固 廚房鋅盆成隱形殺手

「脂肪山」並非單純由脂肪組成。悉尼水務解釋，倒入排水口的食油及油脂會冷卻、凝固，附在管壁上，形成如黏合劑般的油脂層。當住戶將濕紙巾、衛生巾、棉花棒等不可降解纖維倒入污水管後，這些垃圾便會被凝固油脂死死黏住，日積月累下硬化為堅固的巨型堆積物。

倒入排水口的食油及油脂會冷卻、凝固，附在管壁上，形成如黏合劑般的油脂層。（悉尼水務）

除了馬桶，廚房鋅盆亦是油脂沉積的重災區。洗碗時被沖入污水管的食物殘渣會在管內累積；飯粒、意粉及穀物等吸水後膨脹，麵粉、咖啡渣等容易在管內堆積結塊。堵塞若引致未經處理的污水溢出，可能污染河流、海灘及傷害水生生物等。

每年清理費可達2,700萬澳元 官方指引籲緊記「3P原則」

悉尼水務的污水管網維護數據顯示，每年平均需處理多達2萬宗各類管道堵塞個案，每年維修費用高達2,700萬澳元（約1.48億港元）。悉尼水務向公眾強調「3P防塞原則」，馬桶主要只應沖走尿液（Pee）、糞便（Poo）及普通廁紙（Paper）。濕紙巾則須確認產品符合澳紐可沖散產品標準（AS/NZS 5328:2022），不能將所有濕紙巾當作廁紙處理。廚房方面，市民在洗碗前應先清理食物殘渣、用紙巾抹去油脂，剩餘食油應以密封容器收集處理。

悉尼水務的污水管網維護數據顯示，每年平均需處理多達2萬宗各類管道堵塞個案，每年維修費用高達2,700萬澳元（約1.48億港元）。（悉尼水務）

悉尼水務提醒，若發現家中洗手盆、浴缸或馬桶排水變慢，排水口發出「咕嚕」異響，甚至出現污水倒流，均可能是堵塞徵兆；若問題出在物業的私人管道，業主須自行找持牌水喉匠處理及承擔費用。