旺角男人肉霸位：入咗錶　司機企硬照倒車　網民：亂入空錶派財神

「人肉霸位」事件不時發生，有司機近日分享行車記錄儀（車cam）影片，旺角上海街有白髮男子「人肉霸位」，並聲稱「（架車）嚟緊㗎啦」及已入錶。司機「企硬」繼續倒車，提出「畀返錢」及不介意報警，不屑道「你車都未有，入咩錶啫？搞笑呀你」，最終成功迫走白髮男。司機更於帖文留言區補充說，「事後落車睇佢係冇入到錶」。



網民批評白髮男，「個個都話嚟緊，咁企喺度等到幾時？邊度有人肉霸位咁乞人憎㗎？」，又揶揄「亂入空錶自己攞嚟，派財神」、「Keep住入夠5年錶，個錶位寫埋你名好冇呀」。



有網民讚賞司機，「欣賞片主嘅對答，不慍不火，又可以中正要害！」、「片主算有禮貌，正常一定XX佢」，並指出「係咪佢入錢都無人知，上一手留低唔得嘅」、「真係好，仲話畀返錢佢，畀着係我就『你入錶關我X事？多謝晒喎』」。



有司機近日分享行車記錄儀（車cam）影片，旺角上海街有白髮男子「人肉霸位」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該司機於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文發片無奈道：「車都未到，仲想人肉霸位。」

旺角男人肉霸位：入咗錶 司機照倒車

「車cam」畫面見到，事發於11月2日下午1時許，旺角上海街，1名穿深色上衣、白髮男子站在車位處欲「人肉霸位」，司機未有理會照樣倒車入位，迫白髮男離開。

車cam畫面見到，事發於11月2日下午1時許，旺角上海街，1名穿深色上衣、白髮男子站在車位處欲「人肉霸位」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

白髮男：我入咗錶 司機：咁我畀返錢你囉

白髮男於是走上前敲司機位車窗說「（架車）嚟緊㗎啦」，司機指出「你唔可以人肉霸位㗎喎」，白髮男說「咁我入咗錶啦嘛」，司機提出「咁我畀返錢你囉」，然後繼續倒車。

詎料白髮男突說「你即係打橫嚟嘅啫」，司機「企硬」指「我冇問題呀，你報警囉」、「你車都未有，入咩錶啫？搞笑呀你」。

司機未有理會照樣倒車入位，迫白髮男離開。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民揶揄白髮男：我未出世就排緊隊喇

「乜都唔好講，敲我車一定X」



「自己打橫嚟，仲話X人打橫嚟」



「打橫嚟……你同佢講我打直嚟，直接泊入個位𠻹呀」



「車都未有就入錶，你答佢我未出世就排緊隊喇」



「今時今日仲有人做埋啲咁戇X嘅嘢，以為人肉霸位好有型，依家差唔多架架車都有攝像頭，俾人影晒出嚟你話幾核突呢？畀啲親戚朋友見到真失禮」



「車主算幾客氣了，要靠大家一齊守護有規有矩的香港」



網民批評白髮男，「個個都話嚟緊，咁企喺度等到幾時？邊度有人肉霸位咁乞人憎㗎？」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民：你鍾意無車入錶做善事關人鬼事

「入咗錶大晒？咁我入咗多咗時間畀下架，係咪可以問佢攞返錢？」



「你鍾意無車入錶做善事關人鬼事，不嬲都係先到先得」



「做乜要畀返錢佢？佢一番好意，你應該講多謝」



「我會同佢講你報警等警察嚟，一毫子都唔X畀佢，佢本人戇X關人X事」



「笑死，有無入足兩個鐘？記得陣間幫我續多兩個鐘，唔該晒師傅」



司機更於帖文留言區補充說，「事後落車睇佢係冇入到錶」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

人肉霸位可罰款兼坐監

「人肉霸位」可能犯法。根據《簡易程序治罪條例》4A條，任何人無合法權限或解釋而陳列或留下，或導致陳列或留下任何物品或東西，而這些物品或東西對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，或可能對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，可處罰款5,000元或監禁3個月。

另根據《道路交通條例》第49條，任何人沒有合法權限或合理辯解而登上1部車輛，或干預該車輛任何部份，即屬犯罪，可罰款5,000元及監禁12個月。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）