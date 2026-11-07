「預製菜之王」薩莉亞　內地業務3年穩增50%　靠3核心競爭力取勝

被網民稱為「預製菜之王」，為何仍有人排隊光顧？日本連鎖餐飲品牌薩莉亞（Saizeriya）以平價西餐吸引內地食客。據日本《PRESIDENT Online》報道，薩莉亞在中國內地業務的銷售額，於過去3年間錄得穩定增長，從2023年8月份的418.7億日圓（約20.8億港元），增至2026年8月份的628.7億日元（約31.2億港元）。



報道分析，消費者在意的不只是食物在哪裏製作，還在意餐廳是否欺瞞，以及價格是否合理。



據日本《PRESIDENT Online》報道，薩莉亞在中國內地業務的銷售額，於過去3年錄得穩定增長。（《PRESIDENT Online》＠上海在住のえいちゃん）

單品售價少於20元人民幣 平價成為招牌

薩莉亞最直接的競爭力，首先在其定價。據薩莉亞前社長堀埜一成著作《薩莉亞經營術》及《經濟觀察網》分析，薩莉亞逾7成的單品售價均在20元人民幣以下，包括12元人民幣（約14港元）的吞拿魚沙律，16元（約19港元）的米蘭風味肉醬千層麵，以及19元（約22港元）的蒜香蝸牛。

定價12元人民幣（約14港元）的吞拿魚沙律。（小紅書@Joesment）

定價16元（約19港元）的米蘭風味肉醬千層麵。（小紅書@欣^）

定價19元（約22港元）的蒜香蝸牛。（小紅書@中華小廚娘）

《薩莉亞經營術》中指出，餐廳的3大核心競爭力為：低成本營運、提供安心且不難吃的食物、維持剛剛好的環境與基本服務。對食客而言，意粉、薄餅、沙律可以分開點選，不必為吃西餐預留太高預算。

餐廳的3大核心競爭力為：低成本營運、提供安心且不難吃的食物、維持剛剛好的環境與基本服務。 《薩莉亞經營術》

便宜非靠促銷 極致垂直供應鏈壓低成本

低廉的定價，背後是1套高度整合的供應鏈管理體系。據日媒《PRESIDENT Online》及日本Yahoo!財經分析，薩莉亞在全球建立了垂直整合的產銷模式，從蔬菜種植基地、原料採購、食品加工廠、冷凍物流配送，一路串聯至終端店舖。

薩莉亞在全球建立了垂直整合的產銷模式，從蔬菜種植基地、原料採購、食品加工廠、冷凍物流配送，一路串聯至終端店舖。（Unsplash圖片）

薩莉亞前社長堀埜一成在《薩莉亞經營術》中揭密，公司為了從源頭壓低成本，團隊親赴韓國搭建造價僅日本2成的溫室大棚；同時在原材料最便宜的澳洲設立直營工廠生產白醬，打造出同行無法複製的成本優勢。

薩莉亞前社長堀埜一成在《薩莉亞經營術》中揭密，公司為了從源頭壓低成本，團隊親赴韓國搭建造價僅日本2成的溫室大棚。（小紅書@北斗地理小課堂）

在食材供應上，薩莉亞透過錯開北海道與其他地區的水稻播種期，極大化農業機械的使用率，成功將大米成本削減三分之一。結合選擇租金較低的次級地段開店，以及專注提供穩定安心的「基礎品質」。

店舖日常運作同樣將人手效益發揮到極致。店內普遍採用手機掃碼點餐、顧客自助取水等流程，大幅減少侍應的工作量；廚房則盡量減少明火烹調，依賴標準化的加工半成品與精準加熱設備，既提升翻枱率，又把經營損耗與人力成本降至最低。這種從源頭到餐桌的整體成本控制，正是其他同業難以透過「價格戰」複製的商業壁壘。



拆解預製菜迷思 食客追求透明度與性價比

民間戲稱薩莉亞為「預製菜之王」，但從監管法規角度來看，2者存在明確界線。根據內地國家市場監管總局於2024年發布的規範說明，連鎖餐飲企業透過中央廚房自行加工製作、並向自家店舖配送的菜餚，並不屬於監管範圍內的包裝「預製菜」，但仍須嚴格遵循餐飲食品安全標準。

在資訊透明、出品穩定且價格極其親民的前提下，食客自然更願意為「物超所值」的用餐體驗埋單。（《PRESIDENT Online》＠上海在住のえいちゃん）

《PRESIDENT Online》分析指出，時下消費者未必都排斥預先加工的食物，消費者會衡量餐廳的說明、實際出品與收費是否相稱。薩莉亞從未將中央廚房出產包裝成高級手工料理，在資訊透明、出品穩定且價格極其親民的前提下，食客自然更願意為「物超所值」的用餐體驗「埋單」。