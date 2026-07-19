薩莉亞天降天花批盪！大片掉落意粉中　網民笑似芝士　附店方回應

中六合彩也未必有的機率！有食客於網上發文分享奇特用餐經歷，他與朋友於薩莉亞（Saizeriya）慈雲山中心分店用餐，突然間1大塊天花板批盪掉落在朋友的意粉上，幸並無傷到頭部，職員隨即更換了新一碟意粉，朋友亦留言讚職員服務態度好。



網民紛紛笑說，「憑咩你有咁大塊新鮮芝士」、「有甲醛味嘅芝士」、「三文魚明太子意粉伴批蕩」、「天花塌下還在祝福他跟你數羊」（歌手MC張天賦《記憶棉》歌詞）、「畀你用薩莉亞嘅價錢食到意粉界嘅天花板，仲想點？」、「今鋪真係『殺你呀』」（龍舟賽事網絡迷因）。



《香港01》記者致電薩莉亞慈雲山中心分店查詢，店員回覆表示，事發當日由於天花樓底漏水，潮濕導致批盪石灰剝落，剛好跌中食客的意粉中，食客並無受傷，店員知悉後已即時道歉及更換新一碟意粉。由於樓底漏水屬商場責任，店員即時通知管理處安排師傅前來檢查及維修，翌日開舖已完成修葺工程。



有食客於網上發文分享奇特用餐經歷，他與朋友於薩莉亞（Saizeriya）慈雲山中心分店用餐，突然間1大塊天花板批盪掉落在朋友的意粉上。（Threads@matthew_130221）

該食客7月16日於Threads發文發相表示，「薩莉亞成塊天花跌咗落嚟」，照片見到1碟未怎麼吃過的意粉上有1大塊天花板批盪，掉落的位置非常正中，猶如原本就是意粉配料般。

薩莉亞天花批盪掉落食客意粉上

網民留言笑說，「你唔講，我以為係芝士片嚟，不過有冇搞錯，佢哋有冇賠返碟畀你」、「咁大塊白松露」、「石灰醬意大利粉」、「唔係天使麵係天花麵」、「所以意大利麵是真的拌42號混凝土」（網絡迷因）、「即係變咗高級法國餐廳總廚出品，盛惠$288，多謝」、「你就好啦，我叫親呢碟意粉都無咁多醬」、「唔使加$5都有芝士，賺咗」。

樓主表示，與朋友並無傷到頭部，職員隨即更換了新一碟意粉，朋友亦留言讚職員服務態度好。（OpenRice圖片）

樓主：職員換了碟新意粉 朋友讚：服務態度好

由於畫面十分荒誕，樓主不禁於留言區向網民強調，「各位唔好搞錯，呢個真係天花」，並補充說職員有更換了新一碟意粉，他與朋友也沒有受傷。

朋友亦留言回覆網民，當時覺得眼前景象「震撼」，笑說「講真我唔鍾意芝士，尤其天跌下來的」，他滿意職員更換了意粉，讚賞「服務態度好」。

（Threads@matthew_130221）

其他報道：餐廳湯內撈出手機 荒誕畫面惹爆笑 網民創諧音梗：Samsung一湯

食物內有昆蟲毛髮就見得多，這次竟然升級到藏有手機？有食客於網上發文分享，與家人去餐廳吃飯時點了1碗湯，怎料盛湯時竟發現湯內有部手機，畫面極其荒誕。



帖文引來網民爆笑，有人創作諧音梗「Samsung（三餸）一湯」，亦有人笑說「如果呢碗係粥，真係煲電話粥喇」、「你是否在湯裏救過一部電話？」、「荒謬到AI都做唔出」。



有食客於網上發文分享，與家人去餐廳吃飯時點了1碗湯，怎料盛湯時竟發現湯內有部手機。（Threads@hyunnisgood）

該食客於Threads發文發相表示，「嘢食有曱甴我聽過，有電話我真係第一次見。屋企人食飯叫咗兜湯，然後搵到部電話」。

食客餐廳湯內撈出手機

照片見到，樓主家人於1碗有肉有菜的湯內撈出1部套着紫紅色手機殼的手機。

樓主其後於留言區補充說，他們並未有喝下該碗湯，當時詢問侍應手機物主是誰，發現「係拎湯過嚟嗰個叔叔嘅」。（《富貴逼人》劇照）

食客揭曉物主：係拎湯過嚟嗰個叔叔嘅

樓主其後於留言區補充說，他們並未有喝下該碗湯，當時詢問侍應手機物主是誰，發現「係拎湯過嚟嗰個叔叔嘅」。

有網民疑惑問「重點係點解可以跌咗落去但唔知」、「冇水花㗎咩？」，樓主猜測「可能太忙佢都冇留意」，又笑說「我懷疑佢想換電話但老婆唔畀」，樓主又透露該餐廳並非位於香港。

有網民大玩諧音梗，笑說是「Samsung（三餸）一湯」。（《三命》劇照）

網民玩諧音梗：Samsung一湯

有網民大玩諧音梗，笑說是「Samsung（三餸）一湯」，引來其他網民大讚，「香港人有屬於自己嘅諧音gag」、「師兄有料」、「近年見過最完美嘅食字」、「2026年最佳留言」。

有網民表示看照片第一眼沒留意到白色的湯勺，以為手機凌空，「點樣影到部電話自己識浮起」，其他網民「跟機」表示，「same，我都有呢個錯覺」、「睇咗好耐先睇到支白色羹柄」、「開咗飛行模式」。

有網民笑說，「原來電話真係食材嚟，煲粥又得煲湯都得」、「其實部手機未必乾淨過曱甴」。（《原本以為只是手機掉了》劇照）

網民：部手機未必乾淨過曱甴

另有網民笑說，「原來電話真係食材嚟，煲粥又得煲湯都得」、「今次真係可以補充『電』解質」、「優惠期內一碗湯跟一部電話」、「廚房師傅：有冇人見過我部電話？」、「有冇河神走出嚟問你：你跌嘅係金色嘅iPhone定係銀色嘅iPhone」、「食食下碗湯識響真係嚇死」、「如果開震機啲湯係咁郁以為地震添」、「其實部手機未必乾淨過曱甴」。

（Threads@hyunnisgood）