細思極恐｜深夜路邊驚見「被遺棄的BB車」 她警告：千萬別查看
撰文：TVBS新聞網
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一名住在美國南卡羅萊納州（South Carolina）的地產經紀，深夜駕車外出時，發現路邊放著一台嬰兒車。儘管擔憂是否有幼童在車上，她依然沒有下車，僅打電話報警。她後來在社群媒體分享嬰兒車的照片，呼籲民眾遇到這種狀況時，千萬不要下車。她的文章獲得12萬人轉發，4萬人點讚，大批網友紛紛留言支持她的做法。
澳洲《7NEWS》曾報導，沃許（Nancy Walsh）在Facebook上分享3張照片，畫面中可以看到在漆黑的道路旁，一台嬰兒車遭放置在草叢中，旁邊就是茂密的樹叢。
由於美國不時會發生兒童拋棄事件，當地民眾可能會擔心有嬰兒被拋棄在路邊，進而下車查看。然而，沃許卻在貼文中警告：
在荒郊野外駕駛時，就算看到有嬰兒車或兒童汽車座椅棄置在路邊，也千萬不要下車。
她指出，遇到這種情況時，最好撥打緊急通報專線，委託警方調查。
部分網友對沃許的發文表示不解，留言質疑：
「為什麼？我絕對會立刻下車察看」
「我自己也是媽媽，沒辦法坐視不管」
但許多網友立刻理解沃許發文背後的用意。
事實上，許多犯罪者會利用人類心理，埋伏在樹木或樹叢後方，埋伏靠近嬰兒車的人，進行劫車或綁架。因此許多網友贊同沃許的想法，留言指出：
「這是犯罪者設下的陷阱」
「我住尼日利亞，這是很常見的手法」
「照片右側好像有人影」
「有人會用這種方式搶奪財物，搞不好還會被打一頓」
但有些網友不以為然，表示：
「現代人真膽小」
「不論如何我還是會下車」
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