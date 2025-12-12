美國女子遭持槍入屋行劫　貓咪英勇護主力戰兩惡賊　險死於槍下

美國德州一名女子在家時遭2名持槍闖入的男子搶劫，2人威脅她交出貴重物品，沒想到家中寵物貓出面保護她，英勇衝到搶匪身上攻擊，讓她十分感動。



女子佩納（Monsi Pena）向警方表示，6日她獨自在格爾夫頓（Gulfton）家中時，一名男子突然上門推銷東西，她拒絕後，沒想到男子後來帶着同夥手持武器返回、闖進她的家中。

美國德州一名女子在家時遭2名持槍闖入的男子搶劫。（截取自YouTube@ABC13Houston）

遇到壞人入室搶劫，寵物貓Kitty挺身保護她：

佩納表示，她躲在臥室內試圖保護自己，然而臥室的門仍被2男踹開，當門被打開時，所養的寵物貓Kitty竟然挺身保護她，衝到男子身上發動攻擊，然而小貓咪敵不過2名男子的反擊，差點被槍打死。

2名男子順利搶走家中財物，離開時還威脅佩納不可以報案。

警方後來根據相關線索，將涉案的21歲男子托雷斯（Armando Torres）與20歲同夥羅賓遜（Mohamed Robinson）逮捕到案，2人都被控持致命武器嚴重搶劫罪名。

