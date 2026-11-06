搭港鐵被指逾時出閘罰$66！男乘客看系統時間喊冤：我都未收工！

乘搭港鐵不足1小時，出閘時竟被要求繳付超時附加費66元？本港有男子近日在Threads發文投訴，指今年10月30日晚上7時許下班後在九龍灣站乘搭港鐵前往銅鑼灣，豈料「出閘八達通冇反應」，樓主向客務中心求助後，卻被職員告知系統顯示他早於下午5時入閘，因超過乘車時限，而此必須繳付66元附加費。樓主聲稱一度出示交易紀錄，證明自己晚上7時許才入閘，但職員堅持按電腦紀錄處理，建議填表進行網上投訴，令他大感不滿，「想問吓港鐵係咪就係咁樣Cap水？5點我都未收工啊」。



樓主表示今年10月30日晚上7時許下班後在九龍灣站乘搭港鐵前往銅鑼灣，豈料「出閘八達通冇反應」。（Threads@woodyman26圖片）

帖文引起許多網民熱議：

「寫email俾港鐵， 有足夠證據，正常都會退錢，唔會難為你」



「超時係罰款，我試過。如果你冇超時可以投訴攞返錢㗎」



「手機八達通成日出事，用實體卡會好啲」



職員告知系統顯示他早於下午5時入閘，因超過乘車時限而必須繳付66元附加費。（Threads@woodyman26圖片）

根據港鐵《車票發出條件》第1.8條，所有乘客進入已付車費區域後，應在合理可行的情況下盡快乘搭列車前往目的地，並須於入閘後150分鐘，即2小時30分鐘內完成車程及離開付費區域。若乘客未獲合法授權，亦沒有合理解釋而超過指定時間，港鐵可徵收相等於當時最高成人或特惠單程車費的附加費，目前最高額車費為66元，即東鐵綫頭等或跨境等最高車程上限。

不過，條款亦訂明「合理解釋」的例外情況。若乘客認為入閘時間紀錄與實際行程不符，便涉及紀錄準確性及附加費是否適用的爭議，不能單憑乘客不滿或電腦顯示逾時，就判斷任何一方必然有錯。



職員告知系統顯示他早於下午5時入閘，因超過乘車時限而必須繳付66元附加費。（Threads@woodyman26圖片）

如乘客認為港鐵的入閘時間或收費紀錄出現錯誤，可先向車站客務中心查詢，要求職員說明有關紀錄及收費原因，並保留相關單據。若未能即場解決，可透過港鐵官方網上意見表格，或致電客務熱線2881 8888提出投訴，要求港鐵調查及覆核爭議車程。

乘客亦可使用八達通App查閱近期交易紀錄，或到指定八達通查閱機查閱最近10次交易資料，以便保存相關證據。如已繳付附加費，亦可於投訴中列明付款日期、金額及交易資料，要求港鐵核實是否涉及錯誤收費，並考慮退款。

職員堅持按電腦紀錄處理，建議填表進行網上投訴，令樓主大感不滿，「想問吓港鐵係咪就係咁樣Cap水？5點我都未收工啊」。（資料圖片/梁偉權攝）

（Threads@woodyman26）