公屋裝修陷阱｜裝修師傅爆3大隱形收費　報價單1句必刪否則變水魚

【公屋／公屋裝修限制／價錢】「公屋」輪候多年成功「上樓」，不少人會花費積蓄裝修出「安樂窩」，但要小心「隱形收費陷阱」免當「水魚」。1名有15年經驗的裝修師傅於Threads發帖文，列出3類最常見的「隱形收費」，包括「拆牆/清拆『偷面積』收費」和「泥水『找平/補縫』二次加價」等，直指「公屋、居屋，師傅最鍾意喺呢啲位『抽水』，陰濕到出晒面！唔好再俾人呃到懵盛盛！」。



帖交引來網民熱議，感謝樓主裝修貼士，並分享離譜裝修經歷，「以前裝修個studio，開頭講好晒價錢，最後又話呢樣又話嗰樣，要多收多2萬左右」、「識得人俾裝修師傅裝修咗間屋半年，唔係豪宅，完全係普通到唔普通，係咁拖時間」，感嘆「香港裝修貴到死，但就冇一套標準做出來畀人參考或跟下」。不過亦有自稱裝修師傅認為收費並非不合理。



有15年經驗的裝修師傅於Threads發帖文，列出3類最常見的公屋裝修「隱形收費」。（非涉事公屋單位／資料圖片）

「做咗香港裝修15年，見過唔少業主俾人呃到喊出嚟！」該名資深裝修師傅於Threads發布帖文，分享3類常見「最得人驚的隱形收費」，包括「拆牆/清拆『偷面積』收費」、「泥水『找平/補縫』二次加價」、「水電『走線繞路+加位』瘋狂抽水」，直言細單位、公屋及居屋都是高危，「尤其細單位、公屋、居屋，師傅最鍾意喺呢啲位『抽水』，陰濕到出晒面！唔好再俾人呃到懵盛盛！」。

公屋隱形收費陷阱1：拆牆/清拆「偷面積」收費

一般公屋住戶裝修時，可能會清拆部份項目，待交回單位時還原。不過樓主指出，如果報價單寫上「清拆全屋」，實際只是拆除表面，其他東西隨時要加數千元，「入面啲嘢完全唔理！牆身批盪、地腳線、舊瓷磚底嘅水泥層，轉頭就話係『額外工程』，要額外加錢！細單位拆到見紅磚，分分鐘加你$3000-$4800，呃你冇商量，真係好離譜！」。

樓主提醒，報價單一定要寫明「清拆至結構層、包清走所有垃圾」，否則不要接受。

裝修公屋要注意。（非涉事公屋單位／資料圖片）

公屋隱形收費陷阱2：泥水「找平/補縫」二次加價

樓主表示，公屋舊牆本來就多裂縫，但有些裝修師傳會在貼磚前先訛稱「地面不平」、「牆身空鼓」，需要「額外找平」或「掛網補縫」，直指「其實淨係想抽水！每尺加$70-$110，同搶錢冇分別！呢啲明明係基礎工序，偏要拆出來單獨收費，真係無恥到出晒面！」。

他建議報價單一定要寫明「泥水含找平、掛網、空鼓修復」，如果有「拆項加價」，就要拒絕。

公屋隱形收費陷阱3：水電「走線繞路+加位」瘋狂抽水

樓主稱，報價單寫的「全屋水電改造」，可能實際只走明線、走短距離，以節省材料及工序，若想增加插頭、移動燈位、走暗線等，就會「額外計價」，「1個插蘇/燈位加$500-$700，全屋加10個位，直接多咗$5000-$7000，真係頂唔順呢啲黐線操作！抽水抽到盡，冇良心！」。

他建議戶主要先畫好全屋水電圖，報價單列明「所有點位、明/暗線、開槽全包」才接受。

裝修公屋要注意。（非涉事公屋單位／資料圖片）

裝修師傅警告報價單1句必須刪除：唔好俾人呃到喊出嚟

樓主最後強調，報價單愈詳細愈好，模糊字眼例如「含基礎工程」必須全部劃走，也不要相信口頭承諾，「香港裝修水真係深到冇底，好多『平價師傅』根本唔靠手工賺錢，淨係靠隱形收費呃人！所有嘢都要寫低簽名，先至有保障，唔好俾人呃到喊出嚟！」。

樓主提醒，報價單愈詳細愈好，模糊字眼例如「含基礎工程」必須全部劃走。（非涉事公屋單位／資料圖片）

網民分享離譜裝修經歷

網民看過帖文議論紛紛，有人感謝樓主裝修貼士，並分享離譜裝修經歷，「以前裝修個studio開頭講好晒價錢，最後又話呢樣又話嗰樣，要多收多2萬左右」、「識得人俾裝修師傅裝修咗間屋半年，唔係豪宅，完全係普通到唔普通，係咁拖時間，咁呢啲有咩解決方法呢？」、「香港裝修貴到死，但就冇一套標準做出來畀人參考或跟下」。

然而亦有自稱裝修師傅認為收費並非不合理，「同最低工資一樣，設立咗就係『最平』就唔係『參考價』，仲有裝修都係手工嘢，工藝真係好難用價錢做標準」、「（插）蘇位 500-700 叫黐線操作？唔好亂講」。

不過要提提大家，公屋裝修要遵守規定不可隨意亂拆，交回單位時也要還原裝修部份，價錢隨時數以萬元計算，故裝修前應小心考慮。

公屋還原價目表！每項收費數千至過萬元

根據房署資料，如租戶曾進行裝修或改裝工程，退回時必須自費還原，包括所有固定裝置及設備恢復原狀、拆除加建的固定裝置及設備、清走所有家具、雜物及垃圾。（資料圖片）

公屋還原價目表供參考▼▼▼

早前有公屋住戶分享公屋還原價目表，當中列出多項收費，主要分成「必須由房署拆除或還原」及「戶主可自己還原」兩類，其中較貴的包括還原實心廚房門叫價逾4,200元、更換廁所面板連洗水面盆及配件要逾6,200元。

公屋租戶未經同意不得安裝任何固定裝置

據房署資料，公屋租戶未經署方書面同意，不得在單位安裝任何固定裝置、間隔或其他架設，亦不可拆除單位內的原有固定裝置或設備，公屋固定裝置分類甲、乙、丙，供租戶分辨公屋單位的固定裝置能否改換或清拆，如租戶曾進行裝修或改裝工程，退回時必須自費還原，包括所有固定裝置及設備恢復原狀、拆除加建的固定裝置及設備、清走所有家具、雜物及垃圾。

公屋固定裝置分類甲、乙、丙，供租戶分辨公屋單位的固定裝置能否改換或清拆。（房屋署）

現時公屋戶遷出，房委會派人勘察，以評估及決定可保留、維修或更新的項目。如租戶自行安裝的裝置狀況良好，例如廚房掛牆碗櫃、浴室座廁等，一般會容許保留毋須還原，供新租戶使用。如新租戶希望保留加裝的設施，日後需自行承擔該裝置的維修保養責任。

（Threads@victor_lin88）