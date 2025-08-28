4少男少女街頭逐架車拉車門！車CAM瘋傳　網民1事籲報警：細路喎

泊車後記謹鎖好車門。網上瘋傳1段車CAM片（行車記錄儀），拍下4名少年男女晚上時分在街頭閒逛，其中1名少年逐架車輛伸手試拉開車門，最後少女亦加入拉車門，「逐㗎車開吓門，唔知咩事」。影片被轉載廣傳，網民形容是「三五成群，鬼鬼祟祟」，又質疑「好明顯想睇吓邊架車冇鎖啦之後就自己諗」、「細路嚟㗎喎.... CxS..」。



４名少男少女夜晚在街頭該架車試開車門。（影片截圖）

他們走近泊在路邊的私家車，試圖打開車門。（影片截圖）

車cam片拍下過程。（影片截圖）

4名少男少女觀塘「逐㗎車開吓」

樓主在facebook群組「車camL（香港群組）」上傳車CAM片，指事發於觀塘安秀道，8月24日晚上9時許，有看上去年紀很輕的3女1男接近其座駕，其間少男在一排停泊在街上的汽車埋手，遂架車伸手試拉車門，而影片最後拍到少女也出手拉車門，「逐㗎車開吓門，唔知咩事」。

網民指Tesla有24小時車CAM錄影

片段其後被轉載到Threads，在網上引起討論，留言提到其實Tesla有24小時車CAM，「提一提佢啊，Tesla廿四小時錄影，哨兵」、「T車（tesla）有cam24小時錄影，有片有證據」、「T車咁多cam仲走去開，佢唔係onx係咩？」。

少男試拉完車門，少女則不時前後張望。（影片截圖）

最後拍下少女也出手拉車門。（影片截圖）

網民質疑「睇吓有冇嘢偷」 勸車主報警

不少人推測4人是想偷東西，「夜媽媽，三五成群，四圍遊蕩，鬼鬼祟祟偷蕃薯」、「係咁開人車門搏乜X呀？搏人冇鎖門想撻嘢呀？」、「細路嚟㗎喎...CxS」、「代表唔少人忘記鎖車」、「睇吓有冇嘢偷？」、「可能係冇地方落腳，想搵地方瞓一晚」、「值得關注，意圖不軌」、「以前啲車好多裝防盜一掂就響 ，而家唔興喇咩」。

許多網民認為樓主應報警，「呢啲唔應該1823，應該即場報警」、「邊間學校，邊個家長，報咗警未」、「首先一定要裝行車記錄儀同埋泊車cam！唔好慳呢啲錢，有cam就有片，到時可以報警！」。