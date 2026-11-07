前女友另嫁同村男　貴州男質疑出軌報復　潛入家中投老鼠藥囚4年

貴州省三都水族自治縣日前審結1宗情感報復案。1名40歲男子因不忿前女友分手後迅速與同村另一男子共組家庭，竟攜帶8瓶烈性老鼠藥及約30支水銀體溫計，潛入男方家中，將老鼠藥倒入飲水機、電熱水煲等地，並在主人房枕頭底傾倒水銀。戶主返家察覺地面離奇出現水漬，翻查閉路電視（CCTV）驚見全屋遭落毒過程並報警。涉案男子隨後自首並賠償2萬人民幣（約2.35萬港元），法院審理後裁定其故意殺人罪（未遂）成立，判處有期徒刑4年。



被告帶備手套、頭套、約30支水銀體溫計，以及8瓶俗稱「3步倒」的烈性老鼠藥，獨自駕車前往男方家中。（AI生成圖片）

男子敲碎30支體溫計 備8瓶老鼠藥潛入新房投毒

據《中國新聞周刊》報道，40歲韋姓被告與前女友戀情於2026年1月初告終，女方隨後與同村另一男子共組家庭。韋男眼見舊愛另嫁他人，質疑女方在拍拖時已「一腳踏兩船」，隨即在同年2月11日晚展開報復行動。

當晚，韋男帶備手套、頭套、約30支水銀體溫計，以及8瓶俗稱「3步倒」的烈性老鼠藥，獨自駕車前往男方家中。途中，韋男在車內逐一敲碎體溫計，將液態水銀小心收集至膠樽內備用。抵達現場確認屋內無人後，他隨即戴上裝備潛入住宅。



被告走進主人房，將預先收集好的水銀全數倒在枕頭底，企圖透過皮膚接觸或吸入揮發汞蒸氣造成慢性中毒。（AI生成圖片）

飲水機、水煲、枕頭底均被放毒

韋男先後在2樓客廳的飲水機水桶、茶水壺、電熱水煲以及臥室的礦泉水樽內倒入老鼠藥；隨後走進主人房，將預先收集好的水銀全數倒在枕頭底，企圖透過皮膚接觸或吸入揮發汞蒸氣造成慢性中毒。離開前，他更走到1樓廚房及雜物區，向2個膠酒桶及1包已開封的泡椒內撒入老鼠藥。

男方家人返回家中，察覺2樓客廳地面無故出現異常水漬，心生懷疑下翻查室內閉路電視錄影。（AI生成圖片）

當晚8時許，男方家人返回家中，察覺2樓客廳地面無故出現異常水漬，心生懷疑下翻查室內閉路電視錄影，豈料閉路電視清晰拍下韋男戴頭套、手套四處落毒的完整過程，家人隨即報警。

案發2日後（2月13日）上午，被告在家人規勸下主動前往當地公安局自首，並向受害人一方賠償2萬人民幣（約2.35萬港元）以爭取和解。（AI生成圖片）

自首認罪賠償2萬獲輕判 故意殺人未遂判囚4年

案發2日後（2月13日）上午，韋男在家人規勸下主動前往當地公安局自首，並向受害人一方賠償2萬人民幣（約2.35萬港元）以爭取和解。



法院審理認為，被告因感情糾紛投放劇毒物質，意圖非法剝奪他人生命，行為已構成故意殺人罪，但因被及時揭發而未得逞，屬犯罪未遂；考慮到他主動投案自首、如實交代案情、全額賠償並取得受害人諒解，依法從輕處罰，最終判處有期徒刑4年。

（《中國新聞周刊》）