大馬中國留學生情殺案！女生遭男友割頸慘死　兇手伴屍48小時自首

馬來西亞日前發生1宗涉及中國留學生的情殺案！當地1名20歲中國女留學生被27歲同國籍男友襲擊，遭利器割刺頸慘死。男友在行兇後未有逃跑，在屋內獨自與屍體共處整整48小時，直至2天後才撥打電話投案自首。



死者親屬得知噩耗，連夜帶同律師從中國趕赴馬來西亞辦理驗屍以及認領屍體手續。媒體報道指女死者與疑兇是同居情侶，2人常因開支問題爭執，而疑兇佔有慾強，經常限制女方行動而引起衝突。但家屬向當地媒體表示不認識疑兇，並否認死者與疑兇是情侶。



馬來西亞1名20歲中國女留學生遭27歲同國籍男友以利器割刺頸慘死。（網上圖片）

中國留學生涉嫌在公寓殺害女友

綜合馬來西亞傳媒報道，當地警方於6月23日上午11時接到1通電話，中國籍朱姓男子來電自首，表示「在PJS8公寓殺了1名中國籍女子」。警方接報後派員趕往涉事公寓，於現場檢獲1把沾滿血跡的切肉刀，並在睡房床上發現20歲中國女留學生李楚燕（音譯）的遺體，已明顯死去多時。

李楚燕的屍體上有多處利器傷口，致命傷為頸部被割開導致大量出血。根據現場調查與法醫驗屍時間推算，相信命案發生於6月21日，朱男在行兇後，單獨與死者屍體共處長達48小時才自首。附近鄰居表示，事發時並未聽見任何爭吵聲或呼救聲。

警方事後排查了朱男的所有醫療報告，證實未有精神疾病求醫紀錄，行兇行為是在清醒狀態下進行。（網上圖片）

知情人士：雙方是情侶 同居後經常發生爭執

當地媒體引述知情人士透露，朱男與李楚燕是情侶關係，2人同居後經常因生活費、房租等日常開支分攤問題產生爭執，且朱男控制慾極強，對李楚燕的社交和出行限制甚多，稍有不滿就會爆發激烈爭執。

警方在事後查閱了朱男所有醫療記錄，證實朱男並無精神疾病，行兇行為均在清醒狀態下進行。

案發第三天（6月26日），死者的4名直系親屬帶著律師，連夜從中國趕赴馬來西亞辦理驗屍以及領屍體手續。（網上圖片）

死者家屬不認識疑兇 否認死者與他是情侶關係

案發第3天（6月26日），死者的4名家屬帶同律師，連夜從中國趕赴馬來西亞辦理驗屍以及認領遺體手續。面對現場守候的媒體，親屬崩潰表示根本不認識朱男，也絕不承認女兒與他是情侶關係。

根本不認識朱男，也絕不承認女兒與他是情侶關係。 死者親屬

惟外界推測，死者親屬可能不願意接受女兒遇害消息，所以刻意迴避雙方情侶關係，亦有可能不清楚死者在當地的交友情況。

警方向傳媒交代案情，而朱男在案發後已被警方逮捕，並於6月30日被正式押上法庭，控以謀殺罪名。（網上圖片）

朱男被控謀殺罪不得保釋

朱男在自首後被捕，並於6月30日被正式押上法庭，控以謀殺罪名。根據馬來西亞法律，謀殺罪將面臨極其嚴重的刑罰，最高可判處死刑，或最高40年監禁及至少12下鞭刑。

法官已將案件定於8月6日過堂，朱男不得保釋，仍需繼續還押。而在此期間，法庭將等待由警方及醫療機構提供的完整驗屍報告，以及DNA化驗結果。

（綜合）

其他報道：好人好事｜3歲兒發燒 港媽急送去醫院 感激的士司機忍尿意開車

「天使司機」值得表揚！有港媽於網上發文感謝1名Uber Taxi的士司機，當時3歲的小兒子於晚上發燒，打算去醫院看醫生，走到出邨口並無的士停車候客，召車亦失敗。幸遇到好人的士司機，即使正打算去廁所小便，發現是小朋友生病後，也忍着尿意先載他們去仁安醫院，還教他們用優惠減車費，港媽最終付了現金貼士表達謝意。



有港媽於網上發文感謝1名Uber Taxi的士司機。（《降魔的2.0》劇照）

「的士大哥好好人！」該港媽於Threads發文講述事件，當時3歲的小兒子於晚上發燒，打算去醫院看醫生，「行到出邨口都無的士，call又call唔到」，幸再「行出少少」就見到該好人的士司機。

3歲兒發燒急去醫院 的士司機忍尿意開車

港媽指出，「原本佢係要去解手（小便），話見到我哋抱住小朋友，又戴晒口罩，就即刻叫咗我哋上車，開車去醫院先」。

港媽分享了1張Uber Taxi行程詳情截圖，他們於5月16日晚上9時15分從沙田隆亨邨出發前往仁安醫院，車費僅9元。（Threads@lctyfamily）

港媽：大哥善心係值得我哋畀現金貼士

港媽分享了1張Uber Taxi行程詳情截圖，他們於5月16日晚上9時15分從沙田隆亨邨出發前往仁安醫院，車費僅9元。

港媽解釋，「$9車費係大哥教我哋用佢嗰pair&pay code，即減$20」，而她為表謝意付了貼士，「當然大哥善心係值得我哋畀cash tips（現金貼士）」，感激道「多謝呢位的士大哥，忍住都車我哋去醫院先，謝謝你」。

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