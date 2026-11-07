強風吹眼以為入沙！　41歲男角膜全刮傷　醫生夾出50多條植物黑刺

路上吹到風眼睛痛，千萬別用力揉！浙江1名41歲男子早前在公園散步時突遇強風，眼睛隨即感到劇烈刺痛，起初男子以為只是普通沙塵入眼，未有即時處理，僅用手搓揉並強忍不適。數日後，男子眼部刺痛不僅沒有消退，反而出現嚴重充血及畏光流淚等症狀，他到醫院檢查發現，眼內竟出現大量黑色細長的「針狀異物」，角膜更被嚴重刮傷。醫生最終花費逾1小時，才從其眼中逐一夾出50多條植物黑刺保住視力。



男子早前在公園散步時突遇強風，眼睛隨即感到劇烈刺痛。（AI生成圖片）

男子瞼結膜藏密密麻麻黑色異物

據內地媒體《瀟湘晨報》報道，事主陳先生在浙江省中西醫結合醫院（杭州市紅十字會醫院）眼科求診，他向醫生表示：「醫生，我眼睛難受得厲害，又紅又怕光，總覺得裏面有東西在磨。」接診的李秋實醫生隨即安排陳先生接受裂隙燈檢查。結果發現其瞼結膜嚴重充血，大量黑色細長的「針狀異物」深嵌於眼瞼邊緣及結膜褶皺處。

由於異物分布範圍極廣且藏匿位置零散，肉眼幾乎難以全部看清，加上陳先生事後反覆揉眼，導致細刺在眼球表面不斷摩擦，全角膜上皮出現大片刮傷，眼表保護屏障遭受嚴重破壞。

他到醫院檢查發現，眼內竟出現大量黑色細長的「針狀異物」，角膜更被嚴重刮傷。（AI生成圖片）

醫生「地氈式」搜尋逾1小時 夾出50多條植物黑刺

李醫生詳細查問事發經過，陳先生才回想起早前在公園散步時，曾被迎面吹來的強風打中眼睛。醫生推斷，這些微小細針極可能是強風吹落的植物葉片毛刺，或是果實表面的保護性硬毛。

醫療團隊最終花了逾1個小時，成功從陳先生眼內夾出50多條黑色針狀異物。（AI生成圖片）

在為陳先生進行眼部表面麻醉後，李醫生借助眼科專用顯微器械，針對眼瞼邊緣、上下瞼結膜及結膜穹窿等深層死角展開「地氈式」搜尋。醫療團隊最終花了逾1個小時，成功從陳先生眼內夾出50多條黑色針狀異物。陳先生經覆診後，眼部紅腫及異物感已消退，受損的角膜上皮正逐漸癒合，未有對視力造成永久損害。

《瀟湘晨報》