陝西3死2傷血案｜41歲男斬人後持刀棄車逃入深山　數百人封山搜捕

陝西商洛市商南縣於11月4日發生一宗釀成3死2傷的重大命案。41歲疑兇持刀連環傷人後，駕車逃走時與警車相撞，其後棄車逃入深山。警方相信他身懷利器兼有再犯風險，已發出通緝令。當地出動數百人及無人機封山搜捕，疑兇至今仍未落網，事件引發當地居民恐慌，有商戶提早關門暫避。



41歲疑兇持刀正面相片。（《新京報》相片）

凌晨連環施襲 警員接報到場受傷

案件發生於11月4日凌晨，商南縣多處先後有人報警，指發現有人倒臥地上。據內地媒體《新京報》報道，凌晨4時許，警方首先接獲疑兇報案，聲稱縣內一間「商務會所」有人疑從事賣淫活動，惟警員到場處理時，反遭疑兇反鎖。至清晨5時許，火車站移民安置區(內地為貧困戶等設立的安置社區)的保安員報警指有人倒地；約10分鐘後，3公里外的另一個屋苑亦有住戶報警，指樓下有1名女子倒地。警方其後證實，案件合共釀成3死2傷，死者包括女性，傷者中則有一名警員。

持刀疑兇逃跑時相片。（《新京報》相片）

疑兇穿藍西裝攜刀潛逃 數百人集結搜山

商南縣公安局發出的通緝令顯示，41歲疑兇名為孫海軍，為本地男子，短髮、中等身材。他逃走時身穿藍色西裝、牛仔褲及黑皮鞋，隨身帶備刀具，有再次行兇風險。

商南縣公安局發出的通緝令顯示，41歲疑兇名為孫海軍，為本地男子，短髮、中等身材。（《新京報》視頻截圖）

疑兇在案發後駕車逃走，其間與警車相撞，車輛最終在商鄖路李家溝村一帶發生故障被棄置。搜捕人員在棄車地點附近，發現1名可疑男子逃入山林，隨即動用無人機和警犬展開地氈式搜查。據現場消息指，當局先後動員四、五百人封山，包括警員、鎮政府人員及義工，搜索範圍集中在青山鎮附近海拔約800米的山區。

商南縣公安局發出的通緝令顯示，41歲疑兇名為孫海軍，為本地男子，短髮、中等身材（《新京報》視頻截圖）。

當局加強戒備 防範再行兇

商南縣民政部門表示，3名死者的遺體已送抵殯儀館。案發地點附近的東興社區工作人員稱，案發地點附近已派人駐守。有消息指疑兇與受害人之間曾發生糾紛，相信並非隨機犯案。商南縣委宣傳部表示，警方等多個部門已成立專案小組全力搜捕疑兇，並加派人手保障居民安全，詳細案情將於稍後向公眾交代。