陝西燒烤佬撞樣馬斯克　本尊自嘲像亞洲人　師傅：腳踏實地繼續幹

陝西銅川1名烤肉師傅因長相酷似馬斯克，今年7月在網上爆紅，被網民稱為「中國版馬斯克」，而早在2021年亦有一位江蘇男子馬一龍因酷似馬斯克而走紅。馬斯克於當地時間10月10視像連線參與「X Takeover」公開活動時，有現場嘉賓提及網絡瘋傳的「中國版馬斯克」影片。馬斯克隨即笑言中國有14億人口，總能找到1個人和自己長得最像，更打趣說自己「有點像亞洲人」。



馬斯克發影片笑言，中國有14億人口，總能找到1個人和自己長得最像。（Instagram影片截圖）

馬斯克質疑真偽 隔空邀請同台跳舞

馬斯克在活動上表示，希望影片中的人是真的，但他坦言「大概率不是真的」，同時開玩笑指希望能邀請對方一起上台跳舞。消息傳出後，大批網民紛紛湧到該名烤肉師傅馬建平的短片賬號「烤斯克馬建平」下留言洗版，馬建平僅回覆一句「不會吧」，並附上3個掩面笑哭的表情符號。

馬斯克在活動上表示，希望影片中的人是真的，但他坦言「大概率不是真的」，同時開玩笑指希望能邀請對方一起上台跳舞。（Instagram影片截圖）

中國版馬斯克不止1個 顧客拍照意外催生熱話

在中國爆紅的「馬斯克替身」不止1人，早在2021年，江蘇1名男子「馬一龍」就因樣貌似馬斯克，在TikTok走紅，馬斯克當時亦在X（當時仍稱Twitter）上回應，打趣稱自己或許有中國血統。

早在2021年，江蘇1名男子「馬一龍」就因樣貌似馬斯克，在TikTok走紅。（網上圖片）

今次走紅的馬建平，在7月28日開設帳號「烤斯克馬建平」，發布了第一段影片，自稱只是一名普通烤肉師傅，之後會記錄日常生活。至7月29日時，其帳號粉絲已達5.4萬，到了7月30日，粉絲量已突破10萬。他坦言之前不太會用社交軟件，連漲了多少粉絲也沒時間看，忙到手機都沒碰。他說：「繼續腳踏實地幹咱們這一行就行了。」

馬建平在7月28日開設帳號「烤斯克馬建平」，發布了第一段影片。（抖音影片截圖）

餐館生意翻倍 師傅堅持腳踏實地

馬建平14歲開始出來打工，2022年他在湖北打工時，就已經有人說他像馬斯克，但當時沒有人將照片放上網。今次是顧客偶然把他的照片發到網上，才意外引發全網關注，他起初並不知情。

2022年馬建平在湖北打工時，就已經有人說他像馬斯克。（抖音影片截圖）

2022年馬建平在湖北打工時，就已經有人說他像馬斯克。（抖音影片截圖）

走紅後，他所在的餐館營業額翻了一倍，不少人專程前來合照打卡。據報道，他甚至讓顧客「盡量少付」，表示「結多了我心裏面過意不去」。面對大批人流，他直言「再不僱人就不得了」。