佛山夜市買果茶遭驅趕！單人強制買2杯才准坐惹議　攤檔停業道歉

廣東佛山燈湖西街夜市近日發生1宗消費糾紛。1名女顧客在攤檔購買1杯鮮果茶後，遭店員以「單人必須點2杯才能入座」為由勸離，事件在網上引發廣泛關注。涉事夜市管理方隨後介入調查，並勒令涉事攤檔停業整頓。



1名女顧客在攤檔購買1杯鮮果茶後，遭店員以「單人必須點2杯才能入座」為由勸離，事件在網上引發廣泛關注。（網上圖片）

現場未見滿座 女顧客買杯果茶即入座

據事主在內地社交平台小紅書表示，她日前前往廣東佛山燈湖西街夜市遊逛，並在1間手作檸檬茶攤檔消費。事主花費18人民幣（約21港元）購買了1杯鮮果茶，付款後便坐在攤檔的附設座位上休息。據其憶述，當時攤檔周遭仍有多張空桌，現場並不存在座位緊張或需要排隊等候的情況。

據其憶述，當時攤檔周遭仍有多張空桌，現場並不存在座位緊張或需要排隊等候的情況。（網上影片截圖）

喝一口即遭制止 店員突設「隱形低消」

然而，當事主剛喝下第一口果茶，攤檔店員便上前制止，明確告知「單人必須點2杯飲品才能入座」，並要求她離開座位。事主向傳媒反映，從下單到等待飲品製作完成的全程，工作人員從未提及任何關於入座的門檻與條件。由於飲品已經喝過無法退款，事主無奈之下只能起身離開。她事後對此深感憤慨，直斥若店家提前告知相關規則，自己絕不會光顧，更質疑店方存心瞞騙。

管理方斥違規 涉事攤檔停業道歉

事件在網上曝光後引發熱議，大批網民批評涉事店舖「欺客」、「吃相難看」。燈湖西街夜市管理公司接獲投訴後展開核查，並於11月4日發布事件處理公告。管理方證實，涉事攤檔工作人員私自設置最低消費門檻，違反了街區攤位管理公約。守則明確列明，公共座位及攤位附設座位均不得設置最低消費，亦不能將消費額度作為入座前提。

管理方證實，涉事攤檔工作人員私自設置最低消費門檻，違反了街區攤位管理公約。（網上圖片）

針對今次違規行為，管理方責令涉事攤主向當事消費者誠懇道歉，並罰涉事檸檬茶攤位於11月3日至5日期間停業整頓3天。攤檔必須完成內部服務整改，並經管理方驗收合格後方可重新營業。

夜市全面巡查杜絕亂象 律師：侵犯消費者權益

為防止同類事件再次發生，燈湖西街夜市已開展全夜市整改，對所有攤檔進行排查，嚴禁商戶以座位緊張為由設置消費門檻或強制消費。管理方強調，高峰時段商戶可提醒顧客座位緊張並建議搭枱，但絕不能將消費作為入座前提。街區未來將增設入座規則提示牌及開通投訴途徑，以保障消費者權益。

管理方強調，高峰時段商戶可提醒顧客座位緊張並建議搭枱，但絕不能將消費作為入座前提。（網上影片截圖）

針對涉事店舖「單人必須買2杯才能入座」的荒謬要求，湖北謙牧律師事務所律師邵鑫垚受訪時明確指出，顧客點購1杯飲品已完成合法的正常消費，店家在交易完成後擅自追加限制，強行要求購買超出實際需求的商品份量，本質上已構成「變相設置最低消費」，嚴重侵害了消費者的知情權與公平交易權。

根據內地《消費者權益保護法》第9條及第10條規定，消費者享有自主選擇商品或服務的權利，並有權獲得質量保障、價格合理等公平交易條件，任何經營者均不得利用不平等格式條款或隱形門檻強制搭售或強迫交易。