山東19歲帥哥「穿西裝」夜市炒飯月入¥5萬　回應：本想穿著體面些

近日，山東煙台一名19歲小夥因身著西裝在夜市擺攤賣炒飯走紅網絡，據悉其每月收入可達5萬元（人民幣，下同）。



據當事人介紹，日常由父親幫忙備貨，自己專職掌勺炒飯。之所以選擇穿西裝出攤，初衷只是想多一份體面，沒想到收穫大批顧客支持。

+ 4

他坦言，起初大家或許是出於好奇光顧，但真正留住回頭客的，還是實打實的好口味。

小夥出攤十分自律，每天下午5點準時出攤，每份炒飯製作僅需3分鐘，一直營業到夜裏11點半，全程幾乎不停歇。據了解，他日均能賣出200多份炒飯，單份售價10元，除去各項成本，利潤可達五成左右。

這位年輕小夥的賺錢邏輯，其實藏着兩大通透智慧：

一、讀懂了降維打擊的商業思維。夜市擺攤從業者眾多，競爭激烈，而一身西裝成為他最特別的招牌。

與眾不同的穿搭自帶關注度，無需刻意宣傳，就自帶流量和話題感，輕鬆在一眾攤販中脱穎而出。



二、吃透了吃苦即是投資的價值邏輯。很多人總想走人生捷徑，畏懼踏實付出的辛苦。

而這位小夥用行動證明，真正的捷徑，往往都是看似笨拙的堅持。他不把吃苦當成煎熬，而是當作自我增值的投資，用極致的專注和付出，在平凡的市井賽道里，掙得了遠超普通同齡人的收入回報。



因為真正的尊嚴與體面，從來不是光鮮的身份賦予的，而是靠腳踏實地、全力以赴掙來的。能放得下身段低頭實幹，才能扛得起生活、挺直腰板立足。

延伸閱讀：帥空少「裸辭當小販」在航空公司樓下賣燒烤月入翻倍 原因有洋蔥

+ 16

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

