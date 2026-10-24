寧波00後帥哥擺攤賣雞飯爆紅　還帶旺周邊夜市　女友親揭神級營銷

浙江寧波夜市一名00後帥哥攤主王治，原本一天只能賣出3、4份雞飯，沒想到因為外型亮眼、影片曝光而意外爆紅，如今一天能賣出約130份，所在區域單日營業額更增加3萬至4萬元人民幣，連帶讓周邊攤商也跟著受惠。



00後帥哥暴紅 雞飯日賣130份

綜合內媒報導，王治表示，自己過去經營餐廳時，曾因收益不佳，連員工薪水都發不出來，後來才轉而擺攤。他的雞飯手藝則是向一名馬來西亞華人師傅學習。沒想到，原本只是為了維持生計的生意，竟因為一段段影片曝光，讓他從默默無聞的攤主，成為夜市熱門人物。

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面對網友誇他是：

「建模臉」

「夜市版于適」



王治低調回應：「不敢抬頭看，如果很多人圍著我，我會不好意思。」他強調自己擺攤的本意仍是做好料理、認真做生意，並沒有刻意追求網路名氣：「我只是一個認認真真賣雞飯的人。」

夜市單日營業額暴增3至4萬人民幣

有趣的是，王治走紅背後，還有一名重要的幕後推手，就是他的女友。每天出攤前，女友都會親自替他打理造型、化上淡妝，讓他以最佳狀態亮相。女友笑說，王治其實是個典型的「I人」，也就是性格內向的人，甚至跟人講話時可能還會害羞到臉紅，因此她總把男友當成「芭比娃娃」打扮。

帥哥攤主王治親回網絡爭議：

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女友也直言，擺攤本來就是為了賺錢，透過影片宣傳、經營個人特色，都是做生意的方法，「營銷不是貶義詞」。她認為，只要能吸引顧客、增加收入，適當的營銷並沒有什麼不妥。

市場負責人稱平時營業額是13萬元到15萬元人民幣左右，他來了之後增長了大概3萬元到4萬元人民幣，把這片區域都帶動起來了。隔壁攤主也表示，自從王治來了生意就好了，「（印度飛餅）平常賣不到100個，現在最少100個打底」。

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