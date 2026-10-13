3米長巨蟒出沒！牽手情侶淡定直過　網民錯重點：以為偷拍偷情

有時影片重點，拍攝者和觀眾視覺差天共地。近日網上流傳1段影片，長約23秒，可見夜間的行人通道上，有1條體形粗壯的長條活物橫亘路中，身體佈滿深淺相間的斑紋，估計是蟒蛇，目測身體逾3米長，正向右邊草叢蠕動。現場相信是休憩處，樓主相隔一段距離拍攝，其間見到有1男1女牽手走近，但似完全沒有察覺驚慌，似是「你走你的陽關道，我過我的獨木橋」。



巨蟒橫亘行人路，佈滿深淺相間的斑紋，目測體型長度逾3米，相當驚人。（Facebook群組「東張西望關注組」影片截圖）

影片引來大量網民熱議：

「嚇親」



「咁大條鼻涕蟲」



「入秋，準備冬眠出嚟食老鼠，不要緊張」



樓主隔着一段距離拍巨蟒出沒的情況，其間有1男1女牽手走近，似沒有察覺。（Facebook群組「東張西望關注組」影片截圖）

有人直指該對男女「藝高人膽大」：

「愛情真係盲目」



「嗰兩個人冇反應」



「極度冷靜」



樓主隔着一段距離拍巨蟒出沒的情況，見到巨蟒正慢慢蠕動，其間有1男1女牽手走近，似沒有察覺。（Facebook群組「東張西望關注組」影片截圖）

更有網民「錯重點」，以為樓主偷拍該對男女「偷情」，直至留意地面，才發現真正主角竟是該條巨蛇：

「以為影邊個偷情」



「我仲以為係影人拖手，原來係條蛇」



「第一眼係望住對情侶，點知最後先見到條蛇尾」



樓主隔着一段距離拍巨蟒出沒的情況，見到巨蟒正慢慢蠕動，其間有1男1女牽手走近，似沒有察覺。（Facebook群組「東張西望關注組」影片截圖）

另有網民質疑影片是AI生成，但根據AI分析，認為人物動作尚算自然，2名途人行路時，身體比例、步伐同衣物未見明顯變形，而且蛇身、路面及旁邊植物未見明顯穿插錯誤。

該對男女與巨蟒擦身而過，互不打擾。（Facebook群組「東張西望關注組」影片截圖）

蟒蛇屬無毒蛇類，主要透過身體纏繞方式制服獵物，但大型蟒蛇仍有能力傷人。根據《國家地理》（National Geographic）資料，蟒蛇會利用強壯的身體纏繞獵物，阻礙其血液循環，令獵物失去活動能力。根據香港特區政府1823網站資料，漁護署並不提供捕捉或驅趕蛇的服務，市民見到蛇出沒，一旦人身安全受到威脅，應立即致電 999 通知警方派員到場採取行動，以保護安全。警方備存一份專業捉蛇人員名單，有需要時會要求他們到場捉蛇。此外，部分私人滅蟲公司亦提供類似服務。

（Facebook群組「東張西望關注組」）