違規切線還要閘停警車，實在大膽！有司機在駕駛群組分享以全景相機拍攝的片段，顯示葵涌有私家車未有跟從地面箭嘴標示行駛，違規左轉令警車急煞以避免碰撞，但未見車上警員截停對方，反而是按原定路線右轉。片段引來網民質疑是否選擇性執法，「咁都放？」不過有人留言認為，只要有車牌和相關片段，涉事司機根本難脫責，「警車有車cam」、「影到晒車牌，直接寄信畀佢」。



葵涌有私家車未跟從地面箭嘴標示行駛，違規切線左轉閘停警車。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

葵涌私家車未按地面箭嘴標示行駛

該司機在facebook「車cam L（香港群組）」上傳14秒影片，表示「好彩阿sir趕住收工」。片段顯示，事發於周四（5日）晚上10時半左右，樓主駕車駛經葵涌道、右轉為葵涌警署的路段，正前和左前方分別有1輛銀色私家車及警車。根據該路段的地面箭嘴標示，私家車所在的行車線只能右轉，而警車則可選擇直駛或右轉，其時警車已亮起指示燈，示意即將轉右行駛。

樓主駕車駛經葵涌道、右轉為葵涌警署的路段。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

根據地面箭嘴標示，私家車所在的行車線只能右轉。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

警車則可選擇直駛或右轉，其時警車已亮起指示燈，示意即將轉右行駛。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

私家車違規左轉 閘停警車

不過到達燈口處時，私家車司機竟然在沒有打燈的情況下，突然違規切線至左方，警車即時急煞停下避撞，警員隨即響咹以作警告。但片段可見，警車之後未有跟隨私家車或截停對方，停下數秒後便按原定路線繼續右轉，估計是返回警署。

私家車在沒有打燈情況下，違規切線至左方，警車急煞避撞。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

私家車在沒有打燈情況下，違規切線至左方，警車急煞避撞。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

警車未有截停私家車，停下數秒後便按原定路線繼續右轉。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

警車未有截停私家車，停下數秒後便按原定路線繼續右轉。（「fb＠車cam L（香港群組）」影片截圖）

警員被質疑選擇性執法 網民：咁都唔捉？

事件引來部分網民質疑警員「選擇性執法」，「擺明剃眼眉喎」、「咁都放？」、「呢啲好似只係行咇嘅阿Sir」、「如果交通部做硬」，認為涉事私家車司機「逃過一劫」實屬運氣好，「呢個私家車司機真係行狗屎運」、「證明阿蛇今晚心情靚」、「佢真係要還神」。

警員有法不執？ 網民：執法不急

惟更多留言覺得該司機根本「走唔甩」，又笑稱樓主同樣可以盡好市民責任，「你做X佢先咪得囉」。

「要即時捉住先叫做？」



「警車有車cam」



「記低車牌就可以，使鬼追咩」



「影到晒車牌，直接寄信俾佢」



「慢慢做都未遲」



「呀sir話：一陣影住駕就OK」



沒有遵從道路標記 可被定額罰款675元

司機未有跟從地面箭嘴標示行駛，屬於違法行為，根據香港法例第240章 《定額罰款(刑事訴訟)條例》，沒有遵從道路標記可被罰款675元。

沒有遵從交通標誌及道路標記 嚴重者可被罰款1萬元及監禁6個月

根據香港法例第374G章 《道路交通(交通管制)規例》第59條「沒有遵從交通標誌及道路標記」，任何人無合理辯解而違反條文或規定，即屬犯罪。首次被定罪，可被處以第2級罰款5,000元及監禁3個月，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可被處以第3級罰款1萬元，以及監禁6個月。

（facebook＠車cam L（香港群組））