龍翔道比亞迪切線受阻追3公里！男子半身伸出窗拍片疑無扣安全帶

馬路上行車，無論司機還是乘客都不應做出危險行為，以免累己累人。Facebook群組「車cam L（香港群組）」日前流傳1段影片，影片長約7秒，片中可見，晚上1輛黑色比亞迪混能車行駛期間，後座1名身穿淺色上衣的男乘客將頭部及雙臂伸出車窗，雙手持手機橫向，疑向旁邊車輛方向拍片，而「車Cam」拍攝到比亞迪車牌。樓主其後補充資料，稱是他成功切線後，被對方追車及拍攝。根據現場環境估計，追車距離長達3公里。



樓主行車期間，後方有另1輛比亞迪尾隨，豈料雙方「一齊同步cut線」，雖然對方加速，試圖阻擋樓主切線，但最終樓主成功切往右線。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主笑言遭到「影住駕」，大量網民留言詢問事件的詳情。樓主事後再上載3段「車Cam」影片，事發於今年9月11日晚上7時許，相信現場是龍翔道近龍翔苑往葵涌方向，而樓主上載的「車Cam」片段只有車頭畫面，沒有後鏡頭角度。

樓主沿龍翔道右線繼續行駛，駛近龍翔道休憩處一條行人天橋時，對方沿中線踩線駛至，和樓主車輛距離極近。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主指自己同樣駕駛比亞迪汽車，事發時後方有另1輛比亞迪尾隨，豈料雙方「一齊同步cut線」，雖然對方「篤油」（即突然踩油門加速阻擋）突然大力踩油門加速，試圖阻擋樓主切線，但最終樓主成功切往右線，「佢就開高燈閃我」。

後座身穿淺色上衣的男乘客將頭部及雙臂伸出車窗，雙手橫持手機，正拍攝樓主車輛。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

第2段「車Cam」中，樓主沿龍翔道右線繼續行駛，駛近龍翔道休憩處一條行人天橋時，對方沿中線踩線駛至，和樓主車輛距離極近。去到第3段「車Cam」，雙方駛至呈祥道近蘇屋邨，便上演了比亞迪後座男乘客伸頭及雙臂出車窗「影住駕」的一幕，司機更將右手伸出車外，疑似做出不雅手勢。

後座身穿淺色上衣的男乘客將頭部及雙臂伸出車窗，雙手橫持手機，正拍攝樓主車輛。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

根據Google地圖，由第1段「車Cam」至第3段「車Cam」位置，全長大約3公里，換言之，樓主成功切線後，被對方猛追3公里「影住駕」。

後座身穿淺色上衣的男乘客將頭部及雙臂伸出車窗，雙手橫持手機，正拍攝樓主車輛。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

許多網民知道事件經過後，留言批評「影住駕」比亞迪司機和乘客：

「追星就由佢啦」



「唔扣好安全帶，1823啦」



「路怒症，人肉影住駕，犀利呀」



「唔止司機X，乘客一樣咁X」



樓主的「車Cam」拍攝到對方的車牌。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該名乘客在行車期間探身出窗外拍攝，相信他沒有穩妥佩戴安全帶，惹來乘車安全疑慮。根據本港法例第374章《道路交通（安全裝備）規例》，如果私家車後座裝有安全帶，乘客一般必須佩戴，而且必須正確繫好，讓身體穩妥固定於座位上，違例最高可被判罰款5,000元及監禁3個月。

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）