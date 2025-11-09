Tesla元朗逆線行駛　司機斑馬線前切線掉頭　網民批危駕零容忍

逆線行駛好危險！網上流傳影片，有Tesla司機於元朗西裕街逆線行駛，發現出錯後，在斑馬線前「之」字線位置切線掉頭。網民紛紛批評司機，「又係啲無腦唔識揸車嘅TesX」、「成個道路規則俾佢哋搞軭晒，行人和守規則司機無言了」。



不過亦有網民認為，「以逆線角度來講，佢只能咁做，無得選……佢應該係見到前面有車先知，如果無車佢應該真係逆線入咗去」、「人哋行錯路唔掉頭，唔通直去咩？」、「回頭是岸，起碼行到一半知錯先啦」。



網上流傳影片，有Tesla司機於元朗西裕街逆線行駛，發現出錯後，在斑馬線前「之」字線位置切線掉頭。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有港男於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文發片指「大癲！」，影片見到，有輛Tesla於元朗西裕街逆線行駛，司機駛過斑馬線見到對頭車才驚悉入錯線，於是在「之」字線位置切線掉頭。港男拍片期間開聲斥責，「逆線喎，TesX」。



網民留言揶揄，「無嘢係阻到TesX」、「T車永遠都唔會衰的」、「未見過T車打橫行咩」、「揸T車就係要大地任我行！」、「已經一堆車泊街，車頭同一方向都可以逆線，真係天才」。

網民：對逆線零容忍 危駕最高判監3年

網民批評司機危險駕駛，「逆線根本必須要嚴打，可以造成好嚴重意外」、「對逆線X零容忍！都唔睇牌，自己想點就點，自私自大！」、「送佢1823，T車不能放過」。

在馬路上逆線行車可被控危險駕駛，根據香港法例第374章《道路交通條例》第37條，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪。一經循公訴程序定罪，可處第4級罰款（2.5萬港元）及監禁3年；一經循簡易程序定罪，可處第3級罰款（1萬港元）及監禁12個月。