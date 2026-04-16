車cam直擊！荃灣私家車欲切線+逆線入迴旋處險釀意外　網民籲舉報

在路上駕駛要遵守交通規則，以免害人害己！有「車cam（行車記錄儀）」片在網上瘋傳，1部私家車駛到荃灣海興路迴旋處，竟然逆線進入迴旋處，差點與鄰車碰撞，情況驚險。不少網民留言批評，「1823，為民除害」。



片主左邊最前的黑色私家車，欲切線兼逆線駛入迴旋處。（Threads@ikhlaqmuhammad3）

黑色私家車欲切線兼逆線駛入迴旋處。（Threads@ikhlaqmuhammad3）

兩車差點撞上釀成意外。（Threads@ikhlaqmuhammad3）

兩車差點撞上釀成意外。（Threads@ikhlaqmuhammad3）

有男網民在Threads上發布一段「車cam」片，從影片可見，有黑色私家車在片主的左邊，當駛近荃灣海興路迴旋處時，黑色車竟想在片主車頭切線，繼而逆線駛入迴路處，幸而兩車及時停下，未有碰撞，黑色車轉左駛走。

私家車打算逆線駛入迴路處 遭網民鬧爆

影片引來網民指摘危險，「你肯做多兩步，香港地就少幾個人俾呢啲盲毛撞死，功德無量」、「下一個迴旋處上返去咁近，咁都要博」、「1823，燒定隻碟攞去報」。

私家車最後轉左駛走離開。（Threads@ikhlaqmuhammad3）

私家車最後轉左駛走離開。（Threads@ikhlaqmuhammad3）

逆向行駛罰款多少？逆線行車罰則

根據香港法例第374章《道路交通條例》第37及38條，危險駕駛視乎嚴重程度，若經循簡易程序定罪，最高判罰款1萬元及監禁12個月；若經循公訴程序定罪，則處以罰款2.5萬元及監禁3年；罪名一旦成立，法庭須頒令停牌，首次定罪者停牌期不少於6個月，若有同類案底，停牌期不少於兩年。