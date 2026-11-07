巴士阿伯看手機藏穿瑜伽褲女子照　女乘客質疑偷拍：有冇咁好睇？

許多女生愛穿瑜伽褲外出，但不時發生懷疑遭人偷拍事件！有巴士女乘客拍照踢爆，表示在車廂內發現有阿伯重溫「回味」手機照片時，當中有疑於輕鐵偷拍穿瑜伽褲女生的照片，形容對方多次來回放大照片，她見狀出言嘲諷：「瑜伽褲有冇咁好睇？」阿伯初時收起手機，之後忍不住再次翻看相簿，樓主驚見裏面充斥大量偷拍女生胸口，以及短褲短裙的照片，於是再次喝止，阿伯疑似心虛便步至下層。



樓主在帖文直斥阿伯不懷好意，但引來網民批評和質疑，「佢只係影全身，唔係裝人裙底影相，而且冇令人不安」、「又唔好咁武斷話一定係佢偷拍，有時我喺FB、IG見到靚女相都會Save低落相簿」、「偷影人衣著同偷影人電話內容，我覺得後者比較惡劣」。



女乘客見到巴士阿伯的手機照片，懷疑對方在輕鐵偷拍穿瑜伽褲女生，事件引來網民討論。（AI生成圖片）

巴士阿伯重溫手機相簿 疑輕鐵偷拍瑜伽褲女生

該女乘客在facebook群組「香港即時突發事件討論區」發帖，透露搭乘開往上水方向、九巴261路線巴士時，意外發現「前面坐咗個鹹濕伯父，睇緊相簿回味緊自己嘅偷拍」，指其中1張照片顯示攝於輕鐵車廂，是1名穿著瑜伽褲的女生，樓主形容阿伯多次放大照片：

見佢來回睇咗幾次，Zoom近放大女仔嘅patpat（屁股） 巴士女乘客

女乘客踢爆偷拍：有冇咁好睇？

由樓主拍攝的相片可見，她當時坐於巴士上層座位，前座1名戴眼鏡的阿伯雙手拿着手機，依稀可以看見其屏幕畫面正顯示穿著灰色瑜伽褲的女生。樓主當時不禁詢問阿伯：「瑜伽褲有冇咁好睇？」對方被嚇至即時收起電話，但相隔一會又按捺不住再次拿出手機，假裝看旅行所拍相片，不過樓主從後留意到對方手機相簿，發現有不少為偷拍女生胸口，以及短褲短裙照片。

阿伯雙手拿着手機，依稀可以看見其屏幕畫面正顯示穿著灰色瑜伽褲的女生。（「fb＠香港即時突發事件討論區」圖片）

阿伯再度翻看相簿照片！ 被女乘客揭發心虛走至下層

樓主見狀再次出擊質問阿伯「又睇？」，對方當時收起手機，即使巴士仍未到站，似是心虛般「急急腳」走至下層，下樓梯時更往後瞧向樓主。樓主表示，她留意到阿伯通訊軟件聊天室有個和「大女」的對話，看不過眼對方偷拍行為，決定公審並勸喻其女兒及家人，「麻煩叫你老竇影你好啦，唔好影其他人嘅女」、「教導吓佢唔好喺街偷影咁多女人相」。

樓主公審惹爭議：點肯定啲相係佢影？

事件引來網民兩極討論，許多人都批評樓主公審阿伯的舉動，「欣賞靚嘢係男性天性，不分年齡」、「佢只係影全身，唔係裝人裙底影相，而且冇令人不安」，同時提出質疑：

「你又肯定啲相係佢影嘅」



「又唔好咁武斷話一定係佢偷拍，有時我喺FB、IG見到靚女相都會Save低落相簿」



「總之佢喺一個正正常常角度，冇用奇怪角度嚟影就OK」



拍照公審等同偷拍？ 網民：五十步笑百步

有人反指樓主拍照公審，其實亦等同偷拍，「五十步笑百步，你咪一樣偷拍緊人，喺度扮清高」、「你偷拍人唔啱先， 除非佢偷拍你或你見住佢偷拍人」。

偷影人衣著同偷影人電話內容，我覺得後者比較惡劣 網民意見

偷拍行為冒犯欠尊重

惟有留言認為若阿伯確實有偷拍他人，行為的確不妥，認為女性不想被人偷拍，應該想方法自保，「瑜伽我都會去做，但係我都係去到先至換衫換褲」，

「如果阿伯自覺冇錯，點解要急急腳收埋電話？」



「雖然我都唔明點解啲人會著瑜伽褲出街，但我覺得呢啲係佢哋嘅自由，不過偷影人就係問題，雖然香港冇肖像權，但係冇人鍾意俾人偷影，偷影就係一種冒犯」



瑜伽褲是女性常見衣著之一，圖為藝人倪晨曦。（misselvani@IG）

愛穿瑜伽褲的女藝人▼▼▼

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偷拍私密部位可能被控「非法拍攝或觀察私密部位罪」或「窺淫罪」

在公共場所拍攝他人是否違法，核心關鍵在於拍攝的角度、目的以及是否涉及私密部位。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第159AAC條「非法拍攝或觀察私密部位罪」及第159AAB條「窺淫罪」，任何人出於性目的，在受害人有合理私隱期望的情況下偷窺或暗中拍攝其私密部位（包括胸部、臀部、生殖器官或內衣等），最高可被判處監禁5年。若僅是在港鐵或街頭以正常角度拍攝全身外貌，雖然衣著貼身，在法律實務上未必直接構成私密偷拍，但若其舉動引起他人恐慌或造成秩序混亂，警方仍可引用《公安條例》中的在公眾地方擾亂秩序，或《刑事罪行條例》遊蕩罪介入調查。

（facebook＠香港即時突發事件討論區）