港鐵女被尾隨偷拍！呻無男士幫發聲　感激女乘客伸援手　發帖尋人

偷拍行為實在不容姑息！有女生在網上發文表示，獨自搭乘港鐵時被陌生男子尾隨偷拍，即使她大叫對方「行開」仍被無視，車上亦沒有男乘客為她發聲，無助之際幸有女乘客挺身保護，陪同她下車再向職員求助，最終擊退偷拍男。當時該正義女乘客表示可以留下電話，以便日後聯絡，但她趕着回家，簡單道謝便離開，事後感激發文尋人，「好想搵返呢個女仔多謝佢」。



有網民認為車上男乘客冷漠，「只有女人先知女人困境，下次見到有啲女士面色唔對路都幫下手」，同時建議若不幸遭偷拍，應向港鐵職員求助，切勿啞忍。



有女生搭港鐵時被男子尾隨兼偷拍，感到無助驚恐，幸獲1名女乘客挺身保護而感激不已，事後公開尋人。（AI生成圖片）

女生搭港鐵被陌生男偷拍

女事主在threads帳號「31kbi」發文，表示日前到朋友家拜年，離開時搭乘港鐵並由鑽石山前往中環，其間遇到有1名男子上車，她和對方分別坐在一排座位的「一頭一尾」，形容男子上車已經自言自語，「拎住部手機好似影人嘅姿勢」。她初時未有理會，但之後透過車廂玻璃反射，發現他將手機鏡頭對向自己，「仲開口話我」，於是起身往車頭方向離去，打算避開對方。

女生離開躲避仍被偷拍男尾隨 獲女乘客挺身保護

詎料男子一直尾隨，兼拿起手機拍攝樓主，她於是大叫：「你行開啦，我唔識你㗎，影我做乜嘢啊？」但對方未有理會，她當時驚恐又無助，而附近座位男士見狀亦未有幫忙發聲。直至到達金鐘站時，樓主大叫「有無搞錯，成班男人無人幫手」，同車有1位名叫Kary聽到後，上前詢問她是否認識該男士，得悉2人並不認識後，對方陪她在金鐘站下車，可是男子仍緊隨其後，至發現她們向月台職員求助後才肯離去。

事主無助指，當時附近沒有男士願意上前幫忙，幸好獲女乘客挺身保護。（《愛回家》劇照）

事主感激發文 公開尋人：好想搵返呢個女仔多謝佢

樓主發文感激，大讚該女生「好好人」，最後更陪她搭乘至中環站，「感謝您拯救咗我，我嗰一刻真係好無助，真係驚到喊」。又指對方原先表示可以留下電話，以便她有需要時可聯絡，但她當時趕着回家，只是簡單道謝便離開，現在決定公開尋人，「好想搵返呢個女仔多謝佢」。

網民嘆：女人先知女人困境 呼籲遇偷拍勿啞忍

有網民指責車上男乘客冷漠，「好多時地鐵都係girls save girls」、「只有女人先知女人困境，下次見到有啲女士面色唔對路都幫下手」、「深夜多黐線佬鹹濕佬，記得有單隔籬個美女著短褲，都要俾坐最側個鹹濕佬影長腿，我扮無嘢加用環保袋阻角度，跟住個鹹濕佬無癮落車轉車」，有留言建議女士們若遇偷拍，切勿啞忍，「即刻按車長通話個掣，職員會（喺）下一個站等佢」。

（threads＠31kbi）