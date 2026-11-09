內地經典故事「中美老太太買樓」是假的？親歷者：為讓你貸款置業

在華人社會流傳近30年的經典寓言「中美老太太天堂對話」，曾影響數億人的金錢觀與置業模式。然而，這個被奉為「現代金融啟蒙」的故事，近日隨着內地訪談節目《涼子訪談錄》的受訪者宣稱曾參與策劃及編造，再次成為網絡熱話。



翻查歷年官方文獻與房改（城鎮住房制度改革）親歷者的公開專訪證實，這段對話非真人真事，而是90年代末內地推行住房商品化、急需打開個人按揭市場時，官方與業界合力包裝的政策宣傳工具。



《涼子訪談錄》的受訪者方言宣稱曾參與策劃「中美老太太買樓」故事。（《涼子訪談錄》影片截圖）

《涼子訪談錄》的受訪者方言宣稱曾參與策劃「中美老太太買樓」故事。（《涼子訪談錄》影片截圖）

《涼子訪談錄》的受訪者方言宣稱曾參與策劃「中美老太太買樓」故事。（《涼子訪談錄》影片截圖）

1998年房改破冰武器 打破「無債一身輕」觀念

「中美老太太天堂對話」的情節極為簡明，講述有中國老太太辛苦積蓄一輩子，臨終前才全款買到房子；另1名美國老太太年輕時便向銀行申請按揭置業，住了一輩子，臨終前剛好還清貸款。兩者對比，旨在宣傳「先使未來錢」的現代按揭理念。

這則虛構寓言的爆發性傳播，源於1998年內地劃時代的城鎮住房制度改革。當年國務院發布《關於進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》（國發〔1998〕23號），正式終結實行數十年的「福利分房」（即單位體制實物配房）制度，全面邁向住宅市場化。惟改革初期按揭業務舉步維艱，銀行對發放個人房貸態度審慎，普羅大眾更深植「無債一身輕」的傳統儲蓄觀念，對借錢買樓極度抗拒。

《涼子訪談錄》的受訪者方言宣稱曾參與策劃「中美老太太買樓」故事。（《涼子訪談錄》影片截圖）

《涼子訪談錄》的受訪者方言宣稱曾參與策劃「中美老太太買樓」故事。（《涼子訪談錄》影片截圖）

中房集團理事長孟曉蘇過去接受權威傳媒《中國房地產報》專訪時直言，為解開大眾的心理枷鎖，原建設部政策研究中心主任顧雲昌將現代金融觀念轉化為通俗故事廣泛推廣，意在傳遞「與其積蓄至晚年才置業，不如提早利用銀行按揭上車，享受一輩子私人產權」的訊息。這段天堂對話，正是輔助內地個人住房抵押貸款制度普及的宣傳範本。

孟曉蘇透露「中美老太太天堂對話」意在傳遞「與其積蓄至晚年才置業，不如提早利用銀行按揭上車，享受一輩子私人產權」訊息。（「中國房地產網」圖片）

王石早於房改前引用 寓言原創源頭成謎

這則故事的源頭並非單一說法。業界文獻顯示，早在1997年11月，萬科創辦人王石在深圳向時任國務院領導匯報工作時，便曾引用過完全相同的對話案例，時間甚至早於房改正式文件出台。地產界普遍分析認為，該寓言很可能早已在業界非正式流傳，而官方政策研究人員的關鍵貢獻，在於將其提煉定型，並借助官方傳播渠道推向全國。憑藉鮮明的消費理念對比，該故事迅速走出示範單位與地產代理培訓班，蔓延至大眾傳媒，隨後更被人民教育出版社編入中學思想政治配套教學參考資料與試卷，長年作為解讀「貸款消費」的經典教材。

《涼子訪談錄》的受訪者方言宣稱曾參與策劃「中美老太太買樓」。（《涼子訪談錄》影片截圖）

《涼子訪談錄》的受訪者方言宣稱曾參與策劃「中美老太太買樓」。（《涼子訪談錄》影片截圖）

「中美老太太買樓」被人民教育出版社編入中學思想政治配套教學參考資料與試卷，長年作為解讀「貸款消費」的經典教材。（網上圖片）

房改人物相繼還原歷史 晚年感歎「皆需奮鬥一生」

隨着樓市週期更迭，這則流傳近30年的神話逐步由房改體系核心人物親手解構。2017年7月及2019年5月，孟曉蘇在公開論壇與媒體專訪中屢次重申，故事純屬推動按揭貸款業務普及的市場宣傳手法。已離世的著名房地產專家顧雲昌，曾在接受中國房地產網「壯麗70年」專題回顧時，承認當年借助該寓言引導民眾借貸置業的事實。至於近日在網絡訪談中自稱編造該故事的受訪者方言，業界查證其背景後普遍認為，他僅屬當年地產推廣執行環節中的一員，並非故事的最初原創者。

顧雲昌接受中國房地產網「壯麗70年」專題回顧時，坦然承認當年借助該寓言引導民眾借貸置業的事實。（「中國房地產網」圖片）

時移世易，當初被奉為致富與享受捷徑的「過度借貸」模式，如今正隨着斷供潮與樓市調整迎來深刻反思。人民日報旗下《民生周刊》在回顧房改歷程時，曾引述顧雲昌晚年的感悟：不論在中國抑或美國，絕大多數普通人想要獲得屬於自己的居所，實際上都需要踏實奮鬥一輩子。