00後應租樓不買樓？港男生：買樓老餅　網民斥：啃老衰過養兒防老

到底買樓是否屬於人生必做的選項？有港男生於網上發文討論買樓還是租樓的世代想法轉變，認為00後有買樓的70後父母基本上已供完樓，00後年老後將不愁生活和居住問題，因父母會將物業留給子女，「做逆按揭都夠食過世」，直言「買樓呢啲真係80、90後先做嘅老餅嘢」。



帖文隨即引來網民熱議，有網民認同樓主想法，「90後都唔使買，唔生下1代，兩公婆食到死，使晒啲錢咪拜拜」、「其實唔結婚係無需要買，退休周圍旅居」、「綜援加公屋，人生大贏家」。



也有網民批評大安旨意，「層樓係老竇老母嘅資產，其實唔一定要畀仔女，有呢個大安旨意嘅諗法係可笑嘅」、「最後都係啃老要食老竇老母層樓，仲衰過養兒防老，起碼你老竇老母都有付出過心機錢時間，班00後付出咗啲咩，憑咩要老竇老母層樓畀你逆按揭，唔係佢哋自己用，真係理所當然到自視過高」。



有港男生於網上發文討論世代想法的轉變，認為00後應租樓不買樓。（資料圖片）

該男生於連登討論區以「其實依家00後的確建議租樓」為題發文指出，「00後其實都唔使煩退休＋驚老咗無地方住，00後啲父母都係70後，基本上都已上晒樓，供完。00後又唔生，佢哋老咗收返父母層樓，再做逆按揭都夠食過世」。

港男生：00後應租樓不買樓，買樓係老餅嘢

男生直言，「買樓呢啲真係80、90後先做嘅老餅嘢」、「甚至啲父母都打到開口牌，話層樓遲早係你」、「識人40歲都住屋企，生活真係free到爆」。

男生直言，「買樓呢啲真係80、90後先做嘅老餅嘢」。（《愛． 回家之開心速遞》劇照）

網民斥想法太理想：點解咁肯定父母會送樓

帖文引來網民熱議，指出男生想法太理想，「點解會預設老竇老母會上咗岸」、「點解咁肯定會送，個X街仔唔生性，父母唔識自己逆按過世咩」、「老竇老母有樓都應該係舊樓，要大維修」。

有網民認為無論如何都應買樓，「中間太多變數，同埋等兩老層樓，00後佢老竇老母而家都只係5X歲左右，要等多20至30年。我都係建議點都買1層係自己名嘅樓（咩樓平貴都好，唔一定要私樓，最緊要係自己接受到住喺嗰度），到時兩老真係層樓留到畀你，咪有條件睇下點利用佢嚟令自己早啲退休」。

樓主又於帖文指出，00後的工作模式及態度已經改變，「00後又識直播帶貨，又識做KOL，你估仲係上世代要返工搵錢」。（《絕世KOL》劇照）

樓主認為00後偏好不打長工

樓主又於帖文指出，00後的工作模式及態度已經改變，「00後又識直播帶貨，又識做KOL，你估仲係上世代要返工搵錢」、「可以鍾意做時就做，唔做就唔做，唔使好似上1代咁每年做足360日」。

有網民指出，「好多人後生嗰時都話活在當下瀟灑做人，今朝有酒今朝醉，但年紀大咗或者到要真係面對個困難時就會死晒狗，冇晒當初嗰股傲氣」。（《愛． 回家之開心速遞》劇照）

網民：年紀漸長時就會失去瀟灑的傲氣

有網民認同00後偏好不做全職，「00後好多都唔憂做，打下散工，去下旅行，唔使煩買樓，00後父母70後喺樓市得益太大」、「見好多00後都係求其打份part time，貪夠晒自由，鍾意做就做，唔返就唔返，冇家累亦唔打算有家累，有時真係幾羨慕佢哋，做人最緊要出身好，小康父母已經算贏」。

也有網民認為00後目光短淺，應長遠考慮未來，「個個18、22時候因為父母仲在職冇乜壓力都係搵hea工啦，同埋啱啱畢業一定係咁嘅心態，90後以前都係咁過啦」、「好多人後生嗰時都話活在當下瀟灑做人，今朝有酒今朝醉，但年紀大咗或者到要真係面對個困難時就會死晒狗，冇晒當初嗰股傲氣」、「我90後呢輩10幾年前已經有人講呢啲嘢，出嚟做嘢10年後，而家你就見有啲90後喺Threads同連登呻，人哋有乜有物，自己瀟灑10年後生活點點點差，問點樣可以轉跑道」。

（連登討論區）