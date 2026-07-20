孝順孫放棄買樓！花光積蓄帶80歲阿爺看世界盃留回憶　結局超暖心

買樓上車固然重要，但與家人的珍貴回憶亦是千金難買！世界盃已曲終人散，但球場內外的小故事仍留下餘溫，而近日網上熱傳1段「帶80歲阿爺看世界盃」的溫馨故事，英國1名21歲孫仔原本辛苦儲下1萬英鎊（約10.5萬港元），打算用作買樓首期，但他決定動用這筆款項，帶同80歲爺爺遠赴美國觀看賽事，讓爺孫一起經歷興奮時刻。故事在網絡爆紅後，有企業被打動，決定全數贊助他們的旅程，迎來超暖心結局！



21歲的英國球迷Jacob動用買樓首期，帶80歲的阿爺遠赴美國看世界盃。（IG@jallmenn）

動用買樓首期出發 孫仔直言並不後悔

據《BBC》報道，來自英國東約克郡的球迷Jacob Allmendinger，他為自己和80歲爺爺Geoff Golliker規劃了一趟世界盃之旅，總共花費約1萬英鎊。他坦言當時需要在買樓首期與旅行之間作出抉擇，但他完全沒有後悔作出這個決定：「錢可以再賺，但回憶卻是永恆的。」

原來，自Jacob的嫲嫲去世後，足球就成為了兩爺孫生活的重要部分，他們平日經常一起觀看本地球隊赫爾城（Hull City）的比賽，過去更曾到溫布利球場一同見證球隊升入英超聯賽。Geoff亦稱足球是其精神寄託：「如果妻子還在，她一定也會非常支持這趟旅行。」

成長過程中都是阿爺帶孫仔睇波，如今Jacob終於有能力回報爺爺。（IG@jallmenn）

Jacob與爺爺感情深厚，在阿嫲去世後，足球更是兩爺孫的重要精神寄託。（IG@jallmenn）

兩爺孫都是資深球迷，平日都經常一同入場看賽事。（IG@jallmenn）

赴美睇波變網紅 旅途中竟被球迷認出

爺孫出發後從紐約玩到亞特蘭大，更見證到英格蘭國家隊的晉級過程。Jacob負責規劃行程，而爺爺笑言自己活到老學到老，在旅程中終於學會如何使用手機程式召Uber。

「帶阿爺看世界盃」的故事漸漸被瘋傳，讓越來越多人看到，2人在美國街頭甚至會被其他球迷認出。Geoff表示，在紐約街頭時，曾有陌生人走過來問他們是不是網上流傳的那對爺孫，令他覺得感覺非常奇妙。不過對他而言，旅途中最珍貴之處，始終是與孫仔的共處時光。

孫仔帶爺爺去看世界盃的溫馨的故事在網上瘋傳，2人在旅途中甚至被不少外國球迷認出。（IG@jallmenn）

故事感動全網 獲企業全額贊助

Jacob花光積蓄帶爺爺睇世界盃的故事，打動了線上加密貨幣遊戲公司Metawin，他們決定全額資助Jacob這趟旅程的花費。

在英格蘭隊於亞特蘭大戰勝剛果民主共和國後，Jacob的銀行帳戶正式收到了這筆資助，他坦言當時感到非常震驚：「老實說，我一開始不太相信，直到我查看了自己的賬戶，發現錢真的在那裡，我整個人都呆住了。」

爺爺Geoff坦言這趟旅程是他的救贖，最珍貴的不是足球本身，而是兩爺孫的相處時光。（IG@jallmenn）

網民大讚：做了很多人想做卻沒能做到的事

同時，Jacob表示這段期間收到了大批網民留言打氣，不少失去爺爺嫲嫲的網民都紛紛私訊他，大讚他做了很多人想做卻沒能做到的事，這也讓他與爺爺更加珍惜相處時光。

失而復得的積蓄讓Jacob重新擁有買樓或計劃下一場旅行的選擇權。（IG@jallmenn）

Jacob的孝順舉動感動大眾，更驚喜獲得網絡公司全額資助這趟旅費。（IG@jallmenn）

旅途圓滿結束 回國後儲錢買樓或再戰歐國盃

隨着世界盃賽事告一段落，兩爺孫這趟奇幻之旅亦圓滿結束。對於積蓄「失而復得」，Jacob表示會先存起來再作打算，又坦言這筆意外之財最棒處，是讓年輕的自己重新擁有人生的主導權和選擇權：「我們可以去看2028年歐洲國家盃，我也可能買一間屋，任何事都有可能，很高興能有這些選擇。」

（BBC）

其他報道：夏蘭特曾自嘲「唔多睇書」 被封魔人布歐卻買挪威最貴古書送家鄉

2026年世界盃已進入8強賽事，其中最觸目的前鋒，肯定是效力英超球會曼城的挪威籍球員夏蘭特（Erling Haaland），他在球場上屢建奇功、被球迷戲稱為「魔人布歐」。不過，曾自嘲「唔多睇書」的夏蘭特，原來曾在球場外作出比入波更具歷史意義的文化善舉──他於去年的一場拍賣會上，與爸爸艾夫夏蘭特（Alf Inge Haaland）合共斥資130萬挪威克朗（約104萬港元），買下挪威歷史上最昂貴的國寶級古籍《Heimskringla》（世界之環），並將其捐贈予家鄉拜尼所在的蒂梅市鎮（Time Municipality）圖書館，而他開出的「條件」更是充滿大愛，讓人看到他感性的一面。



2026年7月7日，社交媒體Instagram一個名為hidden.ny的用戶發布貼文，上傳了一系列把挪威球星夏蘭特（Erling Haaland）拿來和「魔人布歐」作比較的圖片。該貼文最終獲夏蘭特本尊回應。（IG@hidden.ny）

夏蘭特的爸爸艾夫夏蘭特曾是曼城球員。（GettyImage）

夏蘭特與爸爸感情要好，父子合共斥資130萬挪威克朗（約104萬港元），買下挪威歷史上最昂貴的國寶級古籍《Heimskringla》（世界之環）送給家鄉圖書館。（IG圖片）

夏蘭特與爸爸感情要好，父子合共斥資130萬挪威克朗（約104萬港元），買下挪威歷史上最昂貴的國寶級古籍《Heimskringla》（世界之環）送給家鄉圖書館。（IG圖片）

夏蘭特父子斥資130萬 買下挪威「文明根脈」

這本名為《Heimskringla》的古籍，最初由13世紀冰島歷史學家斯諾里·斯圖魯松（Snorri Sturluson）所著，記載了維京時代挪威歷代國王的事蹟，被學界視為研究維京時代歷史與神話的極重要文獻，堪稱挪威文明的歷史根脈。

父子匿名競投古書

該書於去年12月在一場拍賣會上出現，是1594年由丹麥學者Mattis Størssøn翻譯並印刷的版本，由挪威商人兼藏書家約翰·弗雷德里克·奧德菲爾（Johan Fredrik Odfjell）釋出並成功拍出，成交價為130萬克朗（約104萬港元）。據悉，這不僅是挪威史上成交價最高的書籍，更是該版本全球僅存的唯一完好的副本，由於買家是透過電話匿名競投，故身分並未有公開。

全文：夏蘭特曾自嘲「唔多睇書」 被封魔人布歐卻買挪威最貴古書送家鄉