港鐵黃衣女疑推超市手推車入閘！女職員走近了解　身高差距成焦點

港鐵車站竟然出現購物手推車？有網民今年11月5日在Threads上載2張照片，可見現場是港鐵沙田站大堂，屬於已付車費入閘後區域，附近設有升降機及往3、4號月台的指示牌，1名身穿淺黃色上衣、白色長褲的女子站在類似超市手推車後方，雙手扶着車柄，手推車佔據一定空間，車內放有多個紙袋及購物袋，袋內裝滿各類物品。黃衣女旁邊站着1名身穿黃色制服的港鐵女職員，雙方似乎正在交談，相信職員正在查問情況。



現場是港鐵沙田站大堂，屬於已付車費入閘後區域，1名身穿黃色制服的港鐵女職員到場，似向黃衣女查問情況。（Threads@dontcallmehiauntie圖片）

樓主笑言「永遠唔會令你失望」，同時強調現場屬入閘區域，並非一般公眾通道。帖文引來許多網民討論：

「任我行」



「係咪話佢無拆轆？」



「只有你諗唔到，冇佢做唔到」



樓主強調現場屬入閘區域，並非一般公眾通道，網民卻留意港鐵女職員與黃衣女的身高差距。（Threads@dontcallmehiauntie圖片）

有網民則「錯重點」，關注女職員與黃衣女的身高差距：

「對腳長到呢」



「職員有冇2米高？」



「女職員咁高嘅，條腿勁長」



有網民「錯重點」，關注女職員身高，留言問「職員有冇2米高？」。（《大叔的愛》截圖）

根據香港法例第556B章《香港鐵路附例》第4A條，除非港鐵公司另有相關告示准許，否則任何人不得將手推車、獨輪、雙輪或多輪推車等運輸工具帶過鐵路處所或其任何部分。根據同一附例第43條及附表2，違反第4A條者，一經定罪，最高可處罰款5,000元及監禁6個月。

此外，港鐵的運載行李條件訂明，每名乘搭市區綫列車的乘客只可攜帶1件行李，長、闊、高尺寸總和不得超過170厘米，任何一邊的長度亦不得超過130厘米，而運載行李的手推車本身尺寸，亦須計算在行李尺寸之內。

機電工程署的鐵路安全指引亦明確列出，乘客不得攜帶「載有貨物的手推車」進入港鐵範圍。

（Threads@dontcallmehiauntie）