洞洞鞋（港稱窿窿鞋）因舒適輕便，深受所以消費者歡迎。台灣1名女生在網上表示，自己有1名固定「炮友」，對方每次都會從新竹過來台北接載她，然後再去旅館。最近如常對方約炮，當時正值下雨，所以她穿了厚底洞洞鞋就出門了，以為「想說濕了也不怕」，豈料發生尷尬事。



樓主在下雨天穿窿窿鞋赴約，脫鞋後發現「突然一股濃郁的腳臭味飄出」、「拿起鞋子一聞，真的超級臭」。（AI生成圖片）

脫鞋即飄出濃郁腳臭味

男方洗澡期間，樓主脫鞋，「突然一股濃郁的腳臭味飄出」、「拿起鞋子一聞，真的超級臭」，唯有裝作無事入去洗澡，希望趕快洗腳，一進去浴室，男方立即驚呼「怎麼有一股味道？好臭」，樓主若無其事表示「你洗好，先出去」，他走出浴室後續說「真的有一股臭咖休的味道，你沒聞到嗎？」。

臭味令到約會泡湯

樓主知道無法再隱瞞，於是手持洞洞鞋，並解釋「是我的拖鞋再臭啦！我拿去廁所洗一下」，男方指出「那種鞋很容易卡臭味，難怪一直有臭味」，繼而表示「無力」交歡， 建議出去逛街。

皮膚科醫師曾德朋曾指出，就算沒有下雨，洞洞鞋採用塑膠材質，不利吸收腳汗，容易令人有灰甲。（AI生成圖片）

網民笑言︰哭笑不得

樓主在文中笑言「這麼糗的事，怎麼會發生在我身上啦？」，強調自己沒有腳臭問題，「真的是那雙鞋」。許多網民亦笑言「臭不臭取決於長相」、「哭笑不得，好好的一場約會泡湯了」、「這麼帶勁嗎？」。

皮膚科醫生︰容易有灰甲 最嚴重截肢

下雨天穿洞洞鞋穿脫方便，卻隱藏灰甲危機，皮膚科醫師曾德朋曾指出，就算沒有下雨，洞洞鞋採用塑膠材質，不利吸收腳汗，容易令人有灰甲，灰甲初期不痛不癢，但增厚變形的指甲不但壓迫甲床，造成疼痛，而且誘發肉芽組織的增生，影響走路，甚至可能導致全身感染黴菌，繼而惡化成蜂窩性組織炎，嚴重時需要截肢。曾醫生提醒，腳部平時要保持乾燥，洗澡、游泳或碰到雨水後，都要仔細擦乾腳趾。

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