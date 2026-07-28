港男連鎖鍋貼店等外賣！站門外稱遭員工惡意推撞：唔想做生意就執

餐廳員工惡意推撞顧客？有網民在社交平台公審，指到觀塘某間連鎖鍋貼水餃專賣店買外賣，在等候期間疑阻礙店內1名員工擺放垃圾，稱被對方用垃圾撞開並要求他「行開」，他不忿被撞於是追罵到廚房。雙方爭執期間，對方多次揚起垃圾膠袋，他不滿對方態度，質疑「唔想做生意就執X啦」。有網民認為涉事員工行為離譜，建議樓主不能縱容，「呢啲咁嘅仆X要投訴佢」。



有港男光顧連鎖鍋貼水餃專賣店買外賣，稱遭員工惡意推撞，繼而發生爭執。（「threads@laifongbb_」影片截圖）

觀塘連鎖鍋貼水餃專賣店等外賣 港男稱遭員工惡意推撞：行開

該港男在threads帳號「laifongbb_」發文，指日前光顧該連鎖鍋貼水餃專賣店位於觀塘寶達商場分店並點叫外賣，之後站在門外側等候，稱突然遭1名不會廣東話的員工「叫我行開」，其後更被對方用大袋垃圾撞開，質疑「咁X樣做生意，唔想做生意就執X啦」。

影片顯示，樓主當時手持電話錄影，1名戴上口罩的女員工站在廚房門口，不斷將1個黑色的垃圾膠袋往樓主方向「抰嚟抰去」，雖然片段沒有聲音，但估計雙方爭執激烈。

樓主指當時站在門外等候外賣，稱遭片中員工用垃圾推撞並「叫我行開」。（「threads@laifongbb_」影片截圖）

樓主指當時站在門外等候外賣，稱遭片中員工用垃圾推撞並「叫我行開」。（「threads@laifongbb_」影片截圖）

樓主估計他站在對方想要擺放垃圾的位置，「佢覺得我企喺度擋住咗佢」故被撞開。（「threads@laifongbb_」影片截圖）

樓主估計他站在對方想要擺放垃圾的位置，「佢覺得我企喺度擋住咗佢」故被撞開。（「threads@laifongbb_」影片截圖）

他不忿被撞所以一直跟隨對方，「我係追住佢X到去後廚門口」。（「threads@laifongbb_」影片截圖）

他不忿被撞所以一直跟隨對方，「我係追住佢X到去後廚門口」。（「threads@laifongbb_」影片截圖）

估計阻礙員工擺放垃圾 港男追罵至後廚門口

樓主續稱等候外賣期間「同佢（該女員工）0交流」，估計因為他其時站在店舖外的位置，正是對方想要擺放垃圾的位置，「佢覺得我企喺度擋住咗佢」故被對方用垃圾撞開。他當時大感不滿，遂質問對方「係咪啞的？」該員工之後一直喃喃自語說普通話，他不忿被撞，所以一直跟隨對方，「我係追住佢X到去後廚門口」。

網民建議投訴：不能縱容咁惡劣嘅人做服務業

有網民批評片中員工無禮行為，「呢啲咁嘅仆X要投訴佢」、「不能縱容咁惡劣嘅人做服務業！仲要做飲食業喎，轉頭唔知攞啲咩落去啲嘢食到報復就大家都GG」、「同大媽溝通無可能可以講道理，只有兩個方法，一係怕X咗佢，一係野蠻過佢」、「有晒片可以告佢普通襲擊」；不過有留言覺得，單靠樓主片面之詞不宜「跟車太貼」，「冇頭冇尾又mute晒聲」。

相關文章：大叔大鬧太興影片瘋傳！挑機廚房工：污糟邋遢 女員工神應對獲讚

任何職業、崗位人員都應得到尊重。本港社交平台Threads瘋傳影片，太興集團某分店內1名大叔顧客不滿廚房男員工「污糟邋遢」走出廚房，不斷「爆粗」指罵「X你老X周身污糟邋遢，走出嚟，阻X住晒食嘢！」、「你睇下你個X樣吖！」。廚房男員工不忿與大叔對罵，但這時有2名女員工勸喻停口，並向大叔表示「唔好意思」。最終男員工返回廚房，惟大叔仍「攞尾彩」向廚房方向咆哮。



影片引來網民熱議，有人讚勸架的女員工「做得好」，「制止咗1場紛爭」，「如果真係出手就有排煩」、「大事化小」。亦有大批網民指摘大叔離譜，「西客」、「都係打份工，有幾污糟邋遢？」、「如果無一班『污糟邋遢』嘅廚師，你出街真係連大便都無得你食。請尊重別人等如尊重自己」。



本港社交平台Threads瘋傳影片，太興某分店內有1名大叔顧客不滿廚房男員工「污糟邋遢」走出廚房，不斷「爆粗」指罵。（Threads@for_i1to28）

遊客光顧太興 目擊大叔爆粗罵廚房工

「西客」無處不在。有台灣網民於社交平台Threads發布影片，分享來香港旅遊目擊的震撼一幕 ── 太興某分店1名大叔「爆粗」指罵1名廚房男員工「污糟邋遢」，感嘆「去香港4天，體感就是更不禮貌的台北」。

影片長33秒，見到太興分店內1名穿粉色上衣、反領的大叔，爆粗斥責1名廚房男員工，「X啊！我X你老X啊！識唔識啊！吓！」。男員工反嗆「傻㗎你真係！」，中叔即連珠發炮怒吼「你隻X啊！嚟吖！X你老X周身污糟邋遢，走出嚟，阻X住晒！我X你老X啊！你睇下你個X樣吖！污糟邋遢！」。

穿粉色上衣大叔斥責1名廚房男員工「污糟邋遢」。（Threads@for_i1to28）

穿粉色上衣大叔斥責1名廚房男員工「污糟邋遢」。（Threads@for_i1to28）

穿粉色上衣大叔斥責1名廚房男員工「污糟邋遢」。（Threads@for_i1to28）

2名女員工勸架解危機

這時有2名女員工勸架，叫男員工返回廚房「開工」，並向大叔表示「唔好意思，先生」。大叔隨後返回座位，但仍向廚房方向大叫「X你老X！周身污糟邋遢，阻X住食嘢！」。影片至此結束。

網民紛紛批評大叔離譜「西客」。「（Threads@for_i1to28）

網民力撐廚房工 斥大叔人品差

網民看過影片紛紛批評大叔離譜，「都係打份工，其實有幾污糟邋遢？一個廚師，唔係去偷唔係去搶」」、「如果無一班污糟邋遢嘅廚師，你出街真係連大便都無得你食。請尊重別人等如尊重自己」、「人品差」、「西客」，又揶揄「污糟邋遢又要去食？即係食緊啲污糟嘢落肚」、「你食嘅嘢就係呢個污糟邋遢嘅阿叔煮出嚟嘅，冚家X」。

亦有網民讚勸架的女員工「做得好」，「制止咗1場紛爭」，「如果真係出手就有排煩」、「大事化小」。

（threads@laifongbb_）