對小三溫柔、對員工狠？黃仁勳高壓管理手法曝光　揚言拿椅子砸人

英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳近期因婚外情風波發出公開道歉信，連帶使職場作風引發熱議。有別於平時親民形象，員工爆料黃仁勳管理風格極為高壓苛求，不僅常在會議上大聲訓斥，甚至揚言拿椅子砸人。



美國CBS節目《60分鐘》走進英偉達總部採訪時，員工形容黃仁勳「苛求、完美主義、不好共事」。黃仁勳對此直接承認「形容得非常準確」，並表示若想做出卓越的事，本來就不該容易。《商業內幕》引述英偉達前任及現任員工說法指出，高層常面臨「黃仁勳拷問式提問」，一名前高管透露，若在會議上表現出不熟悉業務，黃仁勳會不斷追問直到找出問題所在，員工更形容「若沒被他吼過，代表他不在乎你」。

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黃仁勳與Stripe行政總裁科里森（Patrick Collison）對談時曾表示，寧願折磨員工讓其變偉大，因為解僱等於放棄對方，他更願意透過嚴格要求逼出潛力。隨後接受新加坡《CNA》專訪時，他將自己的管理方式比喻為「典型的台灣父母」，認為孩子永遠沒有夠好的一天。

前英偉達台灣區業務營銷副總裁羅立智回憶，曾有次在業務檢討會議上，黃仁勳突然拍桌怒吼，警告若不逐字聽他說話就把椅子砸到頭上。雖然羅立智當時相當沮喪，但黃仁勳隨後主動解釋是因為知道他扛得住壓力且對公司重要，讓他深受感動。

《黃仁勳傳》等書籍亦提及，黃仁勳會刻意在公開場合訓斥員工讓其他人學習，曾有員工在30多位主管面前被要求吐出領過的薪水。資深副總裁迪爾克斯（Dwight Diercks）透露，黃仁勳常在公開場合檢討員工，批評有時甚至形同言語暴力。

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