NVIDIA冇免費午餐？員工還需自費買零食咖啡　揭黃仁勳反享樂內幕

美國科技巨頭向來以高薪、免費餐飲及豪華辦公空間等員工福利著稱，但英偉達（Nvidia，又稱輝達）走的是不同路線。前員工透露，英偉達不提供免費午餐，因為行政總裁黃仁勳認為，工作與享樂應有所區隔，這種理念也反映出該公司節儉的企業文化。



軟體工程師兼產業分析師Gergely Orosz近期發文指出，英偉達提供的零食和咖啡並非免費，引發外界關注，認為該公司福利相對精簡。

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兩名英偉達前員工向Business Insider表示，英偉達員工餐廳的餐點並非免費，但公司提供補助，也就是部份餐費由英偉達負擔。咖啡等部份飲品免費，但特定瓶裝飲料，以及園區咖啡店販售的飲品，仍須自行付費。

過去，矽谷科技巨頭常藉免費餐點、健身房和豪華園區等福利，吸引員工長時間待在辦公室。英偉達前員工則形容，該公司企業文化建立在節儉理念之上，與工作本身相比，奢華的職場福利反而次要，而這種作法反映了英偉達企業文化的不同面向。

其中一人表示，「就理念而言，黃仁勳一向相信，享樂與工作應有所區隔」，英偉達沒有「桌球桌、健身房或到府按摩等這類福利」。另一名補充，黃仁勳希望員工能投入自己「畢生的事業」，而這需要維持健康的工作與生活平衡，「其他公司提供免費福利，某種程度上是在引導員工盡可能待在辦公室；輝達的理念正好相反」。

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另一名前員工則說，「節儉深植於輝達的DNA」，「硬體公司的利潤率一向很低，遠不如軟體公司」。

隨著科技公司在人工智能（AI）時代重新檢視員工福利，且更加重視成本紀律，英偉達這種低調務實的做法，已不再顯得格格不入。

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