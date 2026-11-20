在美國吃飯，到底應該給多少小費？最近，一張來自洛杉磯餐廳的帳單再次把美國的「小費文化」推上討論焦點。



一名TikTok用戶在餐廳消費249美元，含稅帳單達到272.03美元，最後卻只留下20美元小費。按照稅前餐費計算，小費比例只有大約8%，遠低於如今美國不少餐廳默認或建議的18%至20%。

一名用戶在Tiktok曬出自己在洛杉磯某餐廳的消費帳單。（Tiktok截圖）

真正引起爭議的並不是他少給了幾十美元，而是他提出了一個很多消費者可能都想過的問題：

為什麼小費一定要按照餐費的百分比計算？

從他公開的收據來看，這頓飯並不便宜，包括和牛肋眼牛排、香煎海鱸魚、松露薯仔、蘆筍以及一瓶Pinot Noir紅酒。餐費249美元，加稅後為272.03美元，再加20美元小費，最終支付292.03美元。相關影片發布後迅速引發爭論，播放量突破百萬。

這名消費者認為，無論是在普通餐館還是高級餐廳，他都不認同簡單按照帳單金額乘以固定比例計算小費。在他看來，一道20美元的菜和一道75美元的菜，服務員完成的工作可能並沒有三四倍的差別。同樣是點單、端菜、倒水和收拾餐桌，為什麼菜價越貴，小費就必須同步上漲？

酒水更是如此。一瓶20美元的酒和一瓶75美元的酒，如果服務方式基本相同，僅僅因為酒本身價格不同，服務員最終獲得的小費就可能相差數倍。這也是他認為「百分比小費」不合理的地方。

但另一邊，餐飲業從業者和不少網友並不認同這種算法。

有人算了一筆帳，如果按照目前常見的20%標準，這頓249美元的稅前餐費對應的小費約為49.80美元；如果有人按照含稅金額272.03美元計算，則約為54.41美元。因此，20美元顯然大幅低於通常的消費水平。

更重要的是，服務員的工作也並非只是「把菜從廚房端到桌上」。在美國全服務餐廳中，服務員通常還負責介紹菜單、記錄特殊要求、跟進出菜、添水、酒水服務、處理客人的臨時需求以及結帳。有些餐廳還存在「tip-out」制度，服務員收到的小費需要按照餐廳規則分給調酒師、傳菜員、服務助理等其他員工。

這場爭論中，還有廚師加入討論，提出另一個容易被忽略的問題：

如果一頓昂貴晚餐的價值主要來自食材和廚師的技術，為什麼小費制度長期以來卻主要圍繞前廳服務人員展開？



實際上，美國小費文化這些年一直處於爭議之中。尤其是刷卡機和平板點單越來越普遍後，消費者經常會在付款頁面看到18%、20%、22%甚至更高的小費選項。過去主要存在於餐廳、酒吧等場景的小費提示，也逐漸出現在咖啡店、外賣櫃台以及各種快速服務場景，「tip fatigue」（小費疲勞）也因此成為越來越常見的說法。

刷卡機和平板點單會在付款頁面看到18%、20%、22%甚至更高的小費選項。（Unsplash@Blake Wisz）

不過，如果是在傳統的坐下點餐式餐廳，20%左右仍然是美國消費者普遍熟悉的小費參考標準。需要區分的是，這更多是一種社會習慣，而不是法律規定消費者必須支付20%小費。如果帳單已經明確加入強制服務費、自動小費或針對大桌客人的gratuity，則屬於另一種情況，付款前最好先檢查帳單。

所以，這名洛杉磯消費者真正挑戰的，其實不是「該不該給服務員小費」，而是一個已經存在很多年的計算邏輯：為什麼服務的價格，一定要跟菜的價格綁定？

同樣開一瓶酒，20美元和200美元的酒，服務員付出的勞動可能差不多；但按照20%計算，前者產生4美元小費，後者卻是40美元。

有人認為這是美國餐飲行業長期形成的薪酬體系，既然選擇坐下來接受完整服務，就應該尊重當地規則；也有人認為，服務員應該獲得合理報酬，但這份報酬不應該隨着一塊牛排或者一瓶酒的價格無限上漲。

而這張只有20美元小費的帳單，恰好把這場爭論重新擺到了桌面上。

如果同樣是一小時的服務，一桌消費100美元，一桌消費500美元，你覺得服務員應該分別拿20美元和100美元小費嗎？

相關閲讀：去美國旅行時小費要給多少才合理？經驗網民分析：15%-20%是正常

+ 6

【本文獲「華人生活網」授權轉載，微信公眾號：Huarenlife168】