移民局打指紋成誘捕陷阱？加州華女攜4歲仔遭ICE拘押至德州惹公憤

11月3日，一名年僅4歲的男童與其母親前往美國公民及移民服務局（USCIS）位於洛杉磯工業市（City of Industry）Colima Road 的應用支持中心（Application Support Center）參加例行生物識別（打指紋）預約時，被數名身穿便服、戴著面罩的美國移民與海關執法局（ICE）執法人員當場扣押帶走。這一過程被現場目擊者拍下並在網上引發熱議。



11月3日，華人郭麗鳳（Lifeng Guo，音譯）帶著孩子前往移民局。

據悉，這家人此前持旅遊簽證進入美國，今年6月已經正式提交庇護申請，而且早在7月份就完成過一次指紋採集。但到了10月，移民局又發來通知，要求12歲的孩子重新打指紋。母親於是帶著兩個孩子，按照預約時間來到工業市的指紋中心，沒想到一家三口竟全部被ICE扣押。

現場有人拍下4歲男童及其華人母親被ICE帶走的影片▼▼▼

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涉事母親當時正按時前往該支持中心，為其正在推進的移民申請案件完成例行指紋採集與生物識別程序。然而，就在其完成或準備辦理業務期間，數名戴面罩的 ICE 執法人員突然出現並將母子三人圍住。

母子三人被抓後，律師立即向聯邦法院提出緊急申請，要求阻止ICE將他們轉移到其他地區。法院當天就作出命令，要求在相關申請得到裁定之前，不得將一家人轉出加州中區司法區。

然而，就在第二天，ICE還是把這名母親和兩個孩子送到了德克薩斯州的移民拘留中心。

現場目擊者透露，當得知自己將被扣押時，這名母親當場向執法人員提出請求，希望將4歲的小兒子交給當時同在現場的一位家庭友人代為照顧，避免幼童隨同進入羈押設施。

然而，在場的 ICE 執法人員當場拒絕了這一要求，執意將母親和4歲孩子一併帶走。

當地移民法律援助界人士表示：

在移民例行打指紋的辦公場所直接當面帶走幼童並拒絕交由現場受託朋友照顧的做法極為罕見。



此前，政府方面解釋稱，洛杉磯當地沒有適合關押帶有未成年子女家庭的移民拘留設施，因此才將他們送往德州。不過現在三人已經被送回洛杉磯，目前一家三口全部獲釋。

近一段時間以來，加州洛杉磯縣及周邊地區的多個 USCIS 生物識別指紋中心已被指成為 ICE 執法人員頻繁蹲守和實施逮捕的重點區域。

據媒體及當地社區安全警戒網絡（Stop ICE Alerts）的跟蹤報道，早在2026年9月25日，位於工業市 Colima Road 的這處設施就曾有三人被執法人員帶走；10月13日，社區記錄顯示有一對亞裔母女在該地點辦理手續時被帶走；到了10月29日上午9時15分左右，該設施再次發生執法行動，至少三人被當場逮捕。

除了工業市之外，位於洛杉磯市南拉布雷亞大道（South La Brea Avenue）以及加德納（Gardena）的指紋採集中心，近幾個月來也頻繁傳出有申請人在按時前往打指紋時遭遇現場扣押的報告。

這件事也讓當地不少移民家庭感到擔憂。

對於正在申請庇護、辦理身份調整或等待綠卡的移民來說，去USCIS打指紋本來就是正常的申請流程。政府通知你什麼時候去、去哪裡，你就得按要求到場。有些人為了等這一步，甚至已經等了好幾個月。

可現在，連按通知去打指紋都可能被移民執法人員帶走，甚至隨行的孩子也可能受到牽連，這讓不少申請人犯了難。

不去，可能耽誤移民申請，嚴重的甚至可能導致申請被拒；去了，又擔心人還沒辦完手續，就被執法人員帶走。

目前，當地法律援助機構和移民權益組織仍在關注工業市這起4歲男童被帶走的事件，雖一家三口已獲釋返回洛杉磯，法律援助團體仍強烈譴責ICE執法違法且危害兒童安全，並要求執法部門依法處理。

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